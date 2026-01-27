Бекхэм пошутил над сыном-предателем после матча Манчестер Юнайтед — Арсенал

Дэвид Бекхэм со своей семьей на презентации документальной ленты. Фото: Reuters

В отношениях легендарного бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма с его сыновьями не все в порядке. После конфликта с Бруклином у него возникли противоречия и с Ромео.

Об очередных проблемах стало известно из сториз в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхэм подколол сына после матча МЮ

Бекхэм вступил в шуточную перепалку с Ромео после матча 23-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".

Встреча завершилась победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2. После игры Бекхэм опубликовал в соцсетях архивное фото со времен своих выступлений за манкунианцев, обратившись к сыну, который является поклонником "Арсенала".

"Ты в порядке, Ромео?", — написал Бекхэм.

Ромео Бекхэм в ответ напомнил о турнирной таблице чемпионата Англии, дав понять, что несмотря на поражение лондонский клуб сохраняет выгодные позиции в борьбе за чемпионство.

"Не стоит слишком расслабляться. Будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку", — ответил Ромео.

После 23 туров "Арсенал" имеет 50 очков и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" набрал 38 баллов и занимает четвертое место.

Напомним, стало известно об улучшении здоровья Михаэля Шумахера — он больше не прикован к постели.

Жену сына Дэвида Бекхэма Бруклина раскритиковали из-за желания украсть популярность у семьи мужа.

В НОК Украины назвали финальный состав сборной Украины на Олимпийские игры-2026.