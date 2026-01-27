Бекхэм пошутил над сыном-предателем после матча Манчестер Юнайтед — Арсенал

Бекхэм подколол своего второго сына, также пошедшего против отца
В отношениях легендарного бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма с его сыновьями не все в порядке. После конфликта с Бруклином у него возникли противоречия и с Ромео.
Об очередных проблемах стало известно из сториз в Instagram.
Бекхэм подколол сына после матча МЮ
Бекхэм вступил в шуточную перепалку с Ромео после матча 23-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Встреча завершилась победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2. После игры Бекхэм опубликовал в соцсетях архивное фото со времен своих выступлений за манкунианцев, обратившись к сыну, который является поклонником "Арсенала".
"Ты в порядке, Ромео?", — написал Бекхэм.
Ромео Бекхэм в ответ напомнил о турнирной таблице чемпионата Англии, дав понять, что несмотря на поражение лондонский клуб сохраняет выгодные позиции в борьбе за чемпионство.
"Не стоит слишком расслабляться. Будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку", — ответил Ромео.
После 23 туров "Арсенал" имеет 50 очков и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" набрал 38 баллов и занимает четвертое место.
Напомним, стало известно об улучшении здоровья Михаэля Шумахера — он больше не прикован к постели.
Жену сына Дэвида Бекхэма Бруклина раскритиковали из-за желания украсть популярность у семьи мужа.
В НОК Украины назвали финальный состав сборной Украины на Олимпийские игры-2026.
Читайте Новини.LIVE!