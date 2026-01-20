Сімейна драма Бекхемів вийшла на новий рівень через Брукліна

Ромео (ліворуч), Круз та Бруклін на 50-річчі Девіда Бекхема. Фото: Justin Goff Photos/Getty Images

Старший син Девіда Бекхема Бруклін уперше відкрито виступив проти своїх батьків. Первісток зіркового подружжя зробив жорстку публічну заяву щодо розриву стосунків із родиною.

Приводом стали, за його словами, багаторічні спроби тиску та втручання в його особисте життя, які тривають досі, повідомляє Sky Sports.

Реклама

Читайте також:

Бруклін Бекхем вирішив порушити мовчання після чергової хвилі публікацій у британських ЗМІ. Він стверджує, що тривалий час намагався розв'язувати сімейні питання не публічно, проте постійні витоки та коментарі з боку оточення батьків не залишили йому вибору.

Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Що саме сказав Бруклін

У своєму зверненні Бекхем-молодший підкреслює, що мова не йде про вплив його дружини або зовнішній контроль. Навпаки, він називає те, що відбувається, першим усвідомленим кроком у захисті власних кордонів і спробою припинити тиск, який, за його версією, почався задовго до весілля.

"Я не хочу миритися зі своєю сім'єю. Мною ніхто не керує — вперше в житті я відстоюю себе.

Мої батьки нескінченно намагалися зруйнувати мої стосунки ще до весілля, і це не припинялося.

Я просто хочу, щоб мені нарешті дали спокій", — заявив Бруклін Бекхем.

Нагадаємо, дружина лідера збірної України Олександра Зінченка іронічно висміяла кар'єру свого чоловіка.

У тренерському штабі Ігоря Костюка з'явився фахівець, який допоможе "реанімувати" київське "Динамо".