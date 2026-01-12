Відео
Головна Спорт Дружина старшого сина Бекхема посилила сварку в зірковій родині

Дружина старшого сина Бекхема посилила сварку в зірковій родині

Дата публікації: 12 січня 2026 13:01
Нікола Пельтц стерла сім'ю Бекхемів з Instagram
Бруклін Бекхем (ліворуч) із батьком. Фото: Dave J Hogan/Getty Images

У зірковій сім'ї Девіда Бекхема продовжує розгоратися скандал. Акторка Нікола Пельтц видалила зі свого Instagram усі публікації, пов'язані з родиною Бекхемів.

Це сталося після того, як її чоловік Бруклін Бекхем заблокував батьків і братів у соціальних мережах, повідомляє The Daily Mail.

За даними видання, 31-річна акторка видалила допис із привітанням Вікторії Бекхем із днем народження. Раніше молодший брат Брукліна, Круз, підтвердив, що той припинив онлайн-спілкування з сім'єю, пояснивши рішення негативними публікаціями в ЗМІ про свою дружину.

Бруклин Бекхэм
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

У матеріалах британської преси стверджувалося, що Бруклін нібито перебуває під контролем дружини, що він сам визнав неприпустимим. Після цього Нікола Пельтц повністю очистила свій профіль від контенту, пов'язаного з родичами чоловіка.

Деталі скандалу в родині Бекхемів

Чутки про напружені стосунки між Ніколою та Вікторією Бекхем з'явилися ще після весілля акторки та Брукліна у квітні 2022 року. Тоді Пельтц відмовилася від весільної сукні бренду Вікторії, обравши вбрання Valentino, Christian Dior і Versace.

Згодом конфлікт тільки посилився. У ЗМІ повідомлялося, що Бруклін попросив батьків зв'язуватися з ним винятково через адвокатів і пропустив усі важливі сімейні події 2025 року, включно з ювілеєм батька. У серпні Бруклін і Нікола оновили шлюбні обітниці на приватній церемонії в США без участі сім'ї Бекхемів. Зараз пара проживає у Флориді в маєтку батька актриси, мільярдера Нельсона Пельтца.

скандал спорт футбол Девід Бекхем Вікторія Бекхем Бруклін Бекхем
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
