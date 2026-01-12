Никола Пельтц стерла семью Бекхэмов из Instagram

Бруклин Бекхэм (слева) с отцом. Фото: Dave J Hogan/Getty Images

В звездной семье Дэвида Бекхэма продолжает разгораться скандал. Актриса Никола Пельтц удалила из своего Instagram все публикации, связанные с семьей Бекхэмов.

Это произошло после того, как ее муж Бруклин Бекхэм заблокировал родителей и братьев в социальных сетях, сообщает The Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

По данным издания, 31-летняя актриса удалила сообщение с поздравлением Виктории Бекхэм с днем рождения. Ранее младший брат Бруклина, Круз, подтвердил, что тот прекратил онлайн-общение с семьей, объяснив решение негативными публикациями в СМИ о своей супруге.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

В материалах британской прессы утверждалось, что Бруклин якобы находится под контролем жены, что он сам счел недопустимым. После этого Никола Пельтц полностью очистила свой профиль от контента, связанного с родственниками мужа.

Детали скандала в семье Бекхэмов

Слухи о напряженных отношениях между Николой и Викторией Бекхэм появились еще после свадьбы актрисы и Бруклина в апреле 2022 года. Тогда Пельтц отказалась от свадебного платья бренда Виктории, выбрав наряды Valentino, Christian Dior и Versace.

Со временем конфликт только усилился. В СМИ сообщалось, что Бруклин попросил родителей связываться с ним исключительно через адвокатов и пропустил все важные семейные события в 2025 году, включая юбилей отца. В августе Бруклин и Никола обновили брачные клятвы на частной церемонии в США без участия семьи Бекхэмов. Сейчас пара проживает во Флориде в поместье отца актрисы, миллиардера Нельсона Пельтца.

Напомним, лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оказался в центре скандала после поражения от "Барселоны".

Появились сразу два новых претендента на бой с Александром Усиком в 2026 году.