Семейная драма Бекхэмов вышла на новый уровень из-за Бруклина

Ромео (слева), Круз и Бруклин на 50-летии Дэвида Бекхэма. Фото: Justin Goff Photos/Getty Images

Старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин впервые открыто выступил против своих родителей. Первенец звездной четы сделал жесткое публичное заявление о разрыве отношений с семьей.

Поводом стали, по его словам, многолетние попытки давления и вмешательства в его личную жизнь, которые продолжаются до сих пор, сообщает Sky Sports.

Бруклин Бекхэм решил нарушить молчание после очередной волны публикаций в британских СМИ. Он утверждает, что долгое время старался решать семейные вопросы не публично, однако постоянные утечки и комментарии со стороны окружения родителей не оставили ему выбора.

Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Что именно сказал Бруклин

В своем обращении Бекхэм-младший подчеркивает, что речь не идет о влиянии его супруги или внешнем контроле. Напротив, он называет происходящее первым осознанным шагом в защите собственных границ и попыткой прекратить давление, которое, по его версии, началось задолго до свадьбы.

"Я не хочу мириться со своей семьей. Мной никто не управляет — впервые в жизни я отстаиваю себя.

Мои родители бесконечно пытались разрушить мои отношения еще до свадьбы, и это не прекращалось.

Я просто хочу, чтобы меня наконец оставили в покое", — заявил Бруклин Бекхэм.

