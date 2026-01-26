У конфлікт Бекхемів зі звинуваченням втрутилася сестра Хадід

Сестра Белли Хадід розкритикувала дружину Брукліна Бекхема
Публічний конфлікт навколо шлюбу Брукліна Бекхема та Нікола Пельтц отримав нове, несподіване продовження. Поки старший син колишнього гравця збірної Англії відкрито звинувачує батьків у втручанні в його особисте життя, в історію втрутилися люди з минулого його дружини.
Бруклін Бекхем не спілкується з сім'єю через позицію своєї дружини, нагадує People.
Резонансну заяву зробила Алана Хадід, сестра Анвара Хадід, з яким Нікола Пельтц раніше мала стосунки. Її коментар прозвучав на тлі сімейного скандалу Бекхемів і швидко розійшовся таблоїдами, посиливши напругу навколо пари.
Могутні вороги Ніколи Пельтц
Хадід публічно засумнівалася в щирості мотивів Ніколи, фактично поставивши під сумнів не тільки її характер, а й причини, через які ім'я Пельтц регулярно опиняється в центрі гучних історій. В її оцінці прозвучав прямий натяк на системне використання відносин заради публічності.
"Закінчила читати пост Брукліна Бекхема, в якому він виносить брудну білизну своєї сім'ї на публіку. Особливо сподобалася фраза про "бажання приватності". Яка приватність? Усе, що Нікола робила останні десять років, - це спроби хоч якось прославитися й утриматися в заголовках", — заявила Хадід.
