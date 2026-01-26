Відео
Головна Спорт Сестра Белли Хадід розкритикувала дружину Брукліна Бекхема

Сестра Белли Хадід розкритикувала дружину Брукліна Бекхема

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 19:09
У конфлікт Бекхемів зі звинуваченням втрутилася сестра Хадід
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Публічний конфлікт навколо шлюбу Брукліна Бекхема та Нікола Пельтц отримав нове, несподіване продовження. Поки старший син колишнього гравця збірної Англії відкрито звинувачує батьків у втручанні в його особисте життя, в історію втрутилися люди з минулого його дружини.

Бруклін Бекхем не спілкується з сім'єю через позицію своєї дружини, нагадує People.

Резонансну заяву зробила Алана Хадід, сестра Анвара Хадід, з яким Нікола Пельтц раніше мала стосунки. Її коментар прозвучав на тлі сімейного скандалу Бекхемів і швидко розійшовся таблоїдами, посиливши напругу навколо пари.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Могутні вороги Ніколи Пельтц

Хадід публічно засумнівалася в щирості мотивів Ніколи, фактично поставивши під сумнів не тільки її характер, а й причини, через які ім'я Пельтц регулярно опиняється в центрі гучних історій. В її оцінці прозвучав прямий натяк на системне використання відносин заради публічності.

"Закінчила читати пост Брукліна Бекхема, в якому він виносить брудну білизну своєї сім'ї на публіку. Особливо сподобалася фраза про "бажання приватності". Яка приватність? Усе, що Нікола робила останні десять років, - це спроби хоч якось прославитися й утриматися в заголовках", — заявила Хадід.

