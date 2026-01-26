В конфликт Бекхэмов с обвинением вмешалась сестра Хадид

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Публичный конфликт вокруг брака Бруклина Бекхэма и Никола Пельтц получил новое, неожиданное продолжение. Пока старший сын бывшего игрока сборной Англии открыто обвиняет родителей во вмешательстве в его личную жизнь, в историю вмешались люди из прошлого его жены.

Бруклин Бекхэм не общается с семьей из-за позиции своей супруги, напоминает People.

Резонансное заявление сделала Алана Хадид, сестра Анвара Хадид, с которым Никола Пельтц ранее состояла в отношениях. Ее комментарий прозвучал на фоне семейного скандала Бекхэмов и быстро разошелся по таблоидам, усилив напряжение вокруг пары.

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Могущественные враги Николы Пельтц

Хадид публично усомнилась в искренности мотивов Николы, фактически поставив под вопрос не только ее характер, но и причины, по которым имя Пельтц регулярно оказывается в центре громких историй. В ее оценке прозвучал прямой намек на системное использование отношений ради публичности.

"Закончила читать пост Бруклина Бекхэма, в котором он выносит грязное белье своей семьи на публику. Особенно понравилась фраза про "желание приватности". Какая приватность? Все, что Никола делала последние десять лет, — это попытки хоть как-то прославиться и удержаться в заголовках", — заявила Хадид.

