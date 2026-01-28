Мирча Луческу госпитализирован из-за серьезных проблем

Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сейчас 80-летний специалист находится под наблюдением врачей после резкого ухудшения самочувствия.

Луческу стало плохо из-за тяжелого вирусного заболевания, сообщает Yeni Akit.

Реклама

Читайте также:

Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу перенес грипп, который сопровождался высокой температурой и общей слабостью. Попытки лечиться дома не дали результата, после чего было принято решение о госпитализации. Состояние тренера оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Мирча Луческу общается с журналистами. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что рассказал сам Луческу

"Температура поднялась до 39 градусов, и лекарства, которые я принимал дома, не помогали. Слабость не проходила, поэтому врачи настояли на больнице. Сейчас я под постоянным наблюдением и чувствую себя лучше. Надеюсь, в понедельник меня уже выпишут", — сообщил Луческу.

До этого опытный специалист уже испытывал проблемы со здоровьем. В начале года он отказался от поездки в Турцию для просмотра кандидатов в сборную Румынии, которая готовится к плей-офф ЧМ-2026. В тот раз причиной стала операция тренера на сердце.

Напомним, киевское "Динамо" готово отдать еще одного футболиста в команду УПЛ "Эпицентр".

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин нашел способ решить проблему с отсутствием игровой практики.