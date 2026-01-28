Мирча Луческу госпитализирован из-за серьезных проблем

Бывший тренер Динамо госпитализирован — подробности
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сейчас 80-летний специалист находится под наблюдением врачей после резкого ухудшения самочувствия.
Луческу стало плохо из-за тяжелого вирусного заболевания, сообщает Yeni Akit.
Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу перенес грипп, который сопровождался высокой температурой и общей слабостью. Попытки лечиться дома не дали результата, после чего было принято решение о госпитализации. Состояние тренера оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Что рассказал сам Луческу
"Температура поднялась до 39 градусов, и лекарства, которые я принимал дома, не помогали. Слабость не проходила, поэтому врачи настояли на больнице. Сейчас я под постоянным наблюдением и чувствую себя лучше. Надеюсь, в понедельник меня уже выпишут", — сообщил Луческу.
До этого опытный специалист уже испытывал проблемы со здоровьем. В начале года он отказался от поездки в Турцию для просмотра кандидатов в сборную Румынии, которая готовится к плей-офф ЧМ-2026. В тот раз причиной стала операция тренера на сердце.
