Замена для Луческу — в Румынии выбрали известного тренера

Мирча Луческу (слева) и Олег Блохин. Фото: УНИАН

Президент Румынской федерации футбола Разван Бурляну сообщил, что ориентировочно 20 февраля станет известна медицинская ситуация с Мирчей Луческу. После этого станет понятно, сможет ли главный тренер находиться на скамейке запасных сборной Румынии.

Национальной команде в марте предстоит сыграть в стыковом матче отбора к чемпионату мира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

Реклама

Читайте также:

Речь идет о поединке квалификации ЧМ-2026, который запланирован на 26 марта в Турции. В федерации подчеркивают, что внимательно следят за состоянием тренера и поддерживают с ним постоянный контакт, однако на данный момент говорить о его участии в матче преждевременно.

Мирча Луческу во время работы в Украине. Фото: скриншот YouTube

Почему в федерации не спешат с решениями

Мирча Луческу продолжает находиться под медицинским наблюдением и планирует пройти дополнительное обследование за границей. Федерация готовится к различным сценариям, но намерена принимать решения только после получения точного медицинского заключения, не обсуждая возможные замены публично.

"Состояние Луческу улучшилось, и это подтверждают врачи. Он все еще находится под наблюдением, но речь уже не идет о тех серьезных проблемах, которые были раньше. Для нас приоритет — его здоровье, и только после этого мы будем думать о том, кто окажется на тренерской скамье", — рассказали в Федерации футбола Румынии.

В случае, если Мирча Луческу все же не сможет руководить игрой национальной команды, роль наставника кратковременно может занять Георге Хаджи.

Напомним, украинский боксер Александр Усик трогательно обратился к португальскому футболисту Криштиану Роналду.

А защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на новый уровень в организации романтических сюрпризов.