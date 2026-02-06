Видео
В Румынии рассказали правду о здоровье Луческу

В Румынии рассказали правду о здоровье Луческу

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 21:03
Замена для Луческу — в Румынии выбрали известного тренера
Мирча Луческу (слева) и Олег Блохин. Фото: УНИАН

Президент Румынской федерации футбола Разван Бурляну сообщил, что ориентировочно 20 февраля станет известна медицинская ситуация с Мирчей Луческу. После этого станет понятно, сможет ли главный тренер находиться на скамейке запасных сборной Румынии. 

Национальной команде в марте предстоит сыграть в стыковом матче отбора к чемпионату мира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

Читайте также:

Речь идет о поединке квалификации ЧМ-2026, который запланирован на 26 марта в Турции. В федерации подчеркивают, что внимательно следят за состоянием тренера и поддерживают с ним постоянный контакт, однако на данный момент говорить о его участии в матче преждевременно. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу во время работы в Украине. Фото: скриншот YouTube

Почему в федерации не спешат с решениями

Мирча Луческу продолжает находиться под медицинским наблюдением и планирует пройти дополнительное обследование за границей. Федерация готовится к различным сценариям, но намерена принимать решения только после получения точного медицинского заключения, не обсуждая возможные замены публично.

"Состояние Луческу улучшилось, и это подтверждают врачи. Он все еще находится под наблюдением, но речь уже не идет о тех серьезных проблемах, которые были раньше. Для нас приоритет — его здоровье, и только после этого мы будем думать о том, кто окажется на тренерской скамье", — рассказали в Федерации футбола Румынии.  

В случае, если Мирча Луческу все же не сможет руководить игрой национальной команды, роль наставника кратковременно может занять Георге Хаджи. 

Напомним, украинский боксер Александр Усик трогательно обратился к португальскому футболисту Криштиану Роналду. 

А защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на новый уровень в организации романтических сюрпризов. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
