Усик красиво поздравил Роналду с важным для Криштиану событием

Усик удивил семейным фото с Криштиану Роналду
Карьера португальца Криштиану Роналду переживает не лучшие времена. Опытный футболист пошел на открытый конфликт с руководством саудовского "Аль-Насра".
Чемпион мира по боксу Александр Усик поддержал легендарного игрока на своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.
Криштиану Роналду уверенно идет к отметке в 1000 голов за карьеру, но в последние недели игрок занимает не только рекордами на футбольном поле. Ветеран спровоцировал конфликт с руководством "Аль-Нара" из-за стратегии развития клуба и уже пропустил два матча местной лиги.
Усик не забыл о Роналду
На днях Криштиану отпраздновал свой 41-й день рождения. Александр Усик был одним из тех, кто поздравил футболиста. Чемпион мира по боксу познакомился с португальцем в Саудовской Аравии, где проводит некоторых из своих боев. Роналду их посещает, а Усик уже побывал на тренерской базе и матче "Аль-Насра".
В день рождения Криштиану Александр опубликовал общий снимок, на котором спортсмены позируют вместе. "С днем рождения, бро", — лаконично подписал Усик эту фотографию.
Напомним, украинский футболист Илья Забарный неожиданно уехал в другую страну вместе с женой.
Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека объяснил, почему Роман Яремчук до сих пор не сыграл за французский "Лион".
Читайте Новини.LIVE!