Україна
Усик удивил семейным фото с Криштиану Роналду

Усик удивил семейным фото с Криштиану Роналду

Дата публикации 6 февраля 2026 19:37
Усик красиво поздравил Роналду с важным для Криштиану событием
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Карьера португальца Криштиану Роналду переживает не лучшие времена. Опытный футболист пошел на открытый конфликт с руководством саудовского "Аль-Насра". 

Чемпион мира по боксу Александр Усик поддержал легендарного игрока на своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE

Криштиану Роналду уверенно идет к отметке в 1000 голов за карьеру, но в последние недели игрок занимает не только рекордами на футбольном поле. Ветеран спровоцировал конфликт с руководством "Аль-Нара" из-за стратегии развития клуба и уже пропустил два матча местной лиги. 

Александр Усик и Криштиану Роналду
Александр Усик и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик не забыл о Роналду 

На днях Криштиану отпраздновал свой 41-й день рождения. Александр Усик был одним из тех, кто поздравил футболиста. Чемпион мира по боксу познакомился с португальцем в Саудовской Аравии, где проводит некоторых из своих боев. Роналду их посещает, а Усик уже побывал на тренерской базе и матче "Аль-Насра". 

В день рождения Криштиану Александр опубликовал общий снимок, на котором спортсмены позируют вместе. "С днем рождения, бро", — лаконично подписал Усик эту фотографию. 

спорт Александр Усик Криштиану Роналду бокс Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
