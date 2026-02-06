Усик красиво поздравил Роналду с важным для Криштиану событием

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Карьера португальца Криштиану Роналду переживает не лучшие времена. Опытный футболист пошел на открытый конфликт с руководством саудовского "Аль-Насра".

Чемпион мира по боксу Александр Усик поддержал легендарного игрока на своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Криштиану Роналду уверенно идет к отметке в 1000 голов за карьеру, но в последние недели игрок занимает не только рекордами на футбольном поле. Ветеран спровоцировал конфликт с руководством "Аль-Нара" из-за стратегии развития клуба и уже пропустил два матча местной лиги.

Александр Усик и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик не забыл о Роналду

На днях Криштиану отпраздновал свой 41-й день рождения. Александр Усик был одним из тех, кто поздравил футболиста. Чемпион мира по боксу познакомился с португальцем в Саудовской Аравии, где проводит некоторых из своих боев. Роналду их посещает, а Усик уже побывал на тренерской базе и матче "Аль-Насра".

В день рождения Криштиану Александр опубликовал общий снимок, на котором спортсмены позируют вместе. "С днем рождения, бро", — лаконично подписал Усик эту фотографию.

Напомним, украинский футболист Илья Забарный неожиданно уехал в другую страну вместе с женой.

Бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека объяснил, почему Роман Яремчук до сих пор не сыграл за французский "Лион".