Главная Спорт Руководство Про-лиги Саудовской Аравии прокомментировало скандал с Роналду

Руководство Про-лиги Саудовской Аравии прокомментировало скандал с Роналду

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 07:15
В Про-лиге Саудовской Аравии ответили Роналду на бойкот Аль-Насра
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии представители местной Про-лиги прервали молчание относительно ситуации вокруг Криштиану Роналду. Ранее португалец из-за недовольства трансферной ситуацией в стране устроил бойкот "Аль-Насру".

Об официальном заявлении информирует Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Роналду не может диктовать всем свои условия

Представитель лиги заявил, что каждый клуб чемпионата действует самостоятельно в рамках единых правил. Команды имеют собственные советы директоров, менеджмент и спортивное руководство, которые принимают решения относительно подписаний, расходов и стратегии развития.

В Про-лиге подчеркнули, что Роналду с момента перехода полностью вовлечен в жизнь "Аль-Насра" и играет важную роль в формировании амбиций клуба. В то же время там отметили, что даже игрок такого масштаба не принимает решений вне конкретной команды.

Также было обращено внимание на то, что последнее трансферное окно лишь подчеркнуло независимость клубов: одни выбрали активное усиление, другие — более сдержанный подход, и все эти решения принимались в рамках утвержденных финансовых параметров.

Представитель лиги добавил, что турнирная борьба остается максимально напряженной, ведь разница между командами из верхушки таблицы минимальна. Это, по его словам, свидетельствует об эффективности действующей системы.

Сейчас также известно, что все клубы со стороны государственного финансирования находились в равных условиях, однако главный конкурент "Аль-Насра" — "Аль-Хилаль" — провел активную зимнюю трансферную кампанию за счет частных средств.

Напомним, о жизни после киевского "Динамо" рассказал экс-тренер Александр Шовковский.

Жена защитника "Аякса" Александра Зинченко была шокирована фанатами своего нового клуба.

Олимпийские игры-2026 оказались под угрозой переноса.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
