Головна Спорт Керівництво чемпіонату Саудівської Аравії прокоментувало скандал з Роналду

Керівництво чемпіонату Саудівської Аравії прокоментувало скандал з Роналду

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 07:15
У Про-лізі Саудівської Аравії відповіли Роналду на бойкот Аль-Насра
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У Саудівській Аравії представники місцевої Про-ліги перервали мовчання щодо ситуації навколо Кріштіану Роналду. Раніше португалець через невдоволення трансферною ситуацією в країні влаштував бойкот "Аль-Насру".

Про офіційну заяву інформує Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Читайте також:
Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Роналду не може диктувати всім свої умови

Представник ліги заявив, що кожен клуб чемпіонату діє самостійно в межах єдиних правил. Команди мають власні ради директорів, менеджмент і спортивне керівництво, які ухвалюють рішення щодо підписань, витрат і стратегії розвитку.

У Про-лізі підкреслили, що Роналду з моменту переходу повністю залучений у життя "Аль-Насра" та відіграє важливу роль у формуванні амбіцій клубу. Водночас там зазначили, що навіть гравець такого масштабу не ухвалює рішень поза межами конкретної команди.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Також було звернуто увагу на те, що останнє трансферне вікно лише підкреслило незалежність клубів: одні обрали активне підсилення, інші — стриманіший підхід, і всі ці рішення ухвалювалися в межах затверджених фінансових параметрів.

Представник ліги додав, що турнірна боротьба залишається максимально напруженою, адже різниця між командами з верхівки таблиці мінімальна. Це, за його словами, свідчить про ефективність чинної системи.

Наразі також відомо, що всі клуби з боку державного фінансування перебували в рівних умовах, однак головний конкурент "Аль-Насра" — "Аль-Хілаль" — провів активну зимову трансферну кампанію за рахунок приватних коштів.

Нагадаємо, про житття після київського "Динамо" розповів екстренер Олександр Шовковський.

Дружина захисника "Аякса" Олександра Зінченка була шокована фанатами свого нового клубу.

Олімпійські ігри-2026 опинилися під загрозою перенесення.

скандал футбол Саудівська Аравія Кріштіану Роналду Аль-Наср
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
