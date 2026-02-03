Відео
Уболівальники Аякса налякали дружину Зінченка — що сталося

Уболівальники Аякса налякали дружину Зінченка — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 14:31
Дружину Зінченка налякали вболівальники Аякса через повідомлення в Threads
Влада Зінченко в Лондоні. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Захисник збірної України Олександр Зінченко завершив перехід з "Арсеналу" в "Аякс". Досвідчений футболіст проведе в Нідерландах щонайменше другу половину поточного сезону.

Дружина гравця Влада Зінченко вже познайомилася з уболівальниками "Аякса", які спершу налякали її повідомленнями в Threads.

Читайте також:

Олександр Зінченко вперше за сім років поїхав з англійської Прем'єр-ліги та повернувся до Нідерландів, де колись виступав за ПСВ з Ейндховена. Досвідчений 29-річний захисник мріє знову отримувати стабільний ігровий час у складі нової для себе команди. Перше знайомство зіркового сімейства з місцевими вболівальниками вже відбулося.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко з родиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Що налякало Владу Зінченко

Українська журналістка активно веде свою сторінку в соціальній мережі Threads, і вболівальники "Аякса" швидко про це дізналися. Вони залишили дівчині масу повідомлень, які об'єднувала одна спільна риса — три червоні хрести в кожному пості.

Це трохи налякало Владу. Вона подумала, що зробила щось не так, або фани вирішили "закенселити" Олександра. На ділі все виявилося не так.

Влада Зинченко
Культурний шок Влади Зінченко. Фото: скріншот Threads

Три хрести, зображені на емблемі та ігровій формі амстердамського "Аякса", походять із міської символіки Амстердама. Вони запозичені з герба міста, в основі якого лежать так звані "Андріївські хрести", відомі як знак XXX. Історично ці елементи асоціюються зі стійкістю та мужністю мешканців, а також із боротьбою міста проти стихійних лих, епідемій та пожеж, які в різні періоди загрожували Амстердаму.

Однак вболівальники з України заспокоїли Владу, пояснивши їй, що сталося. Щоправда, не обійшлося і без жартів. "Це означає, що у вас три "ні", і ви залишаєте проєкт", — написав один із фанів.

Нагадаємо, стало відомо, де в Україні можна буде побачити прямі трансляції змагань зимових Олімпійських ігор-2026.

Ветеран Кріштіану Роналду пішов на конфлікт із керівництвом футболу в Саудівській Аравії та ледь не зірвав декілька трансферів.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
