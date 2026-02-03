Дружину Зінченка налякали вболівальники Аякса через повідомлення в Threads

Влада Зінченко в Лондоні. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Захисник збірної України Олександр Зінченко завершив перехід з "Арсеналу" в "Аякс". Досвідчений футболіст проведе в Нідерландах щонайменше другу половину поточного сезону.

Дружина гравця Влада Зінченко вже познайомилася з уболівальниками "Аякса", які спершу налякали її повідомленнями в Threads.

Олександр Зінченко вперше за сім років поїхав з англійської Прем'єр-ліги та повернувся до Нідерландів, де колись виступав за ПСВ з Ейндховена. Досвідчений 29-річний захисник мріє знову отримувати стабільний ігровий час у складі нової для себе команди. Перше знайомство зіркового сімейства з місцевими вболівальниками вже відбулося.

Олександр Зінченко з родиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Що налякало Владу Зінченко

Українська журналістка активно веде свою сторінку в соціальній мережі Threads, і вболівальники "Аякса" швидко про це дізналися. Вони залишили дівчині масу повідомлень, які об'єднувала одна спільна риса — три червоні хрести в кожному пості.

Це трохи налякало Владу. Вона подумала, що зробила щось не так, або фани вирішили "закенселити" Олександра. На ділі все виявилося не так.

Культурний шок Влади Зінченко. Фото: скріншот Threads

Три хрести, зображені на емблемі та ігровій формі амстердамського "Аякса", походять із міської символіки Амстердама. Вони запозичені з герба міста, в основі якого лежать так звані "Андріївські хрести", відомі як знак XXX. Історично ці елементи асоціюються зі стійкістю та мужністю мешканців, а також із боротьбою міста проти стихійних лих, епідемій та пожеж, які в різні періоди загрожували Амстердаму.

Однак вболівальники з України заспокоїли Владу, пояснивши їй, що сталося. Щоправда, не обійшлося і без жартів. "Це означає, що у вас три "ні", і ви залишаєте проєкт", — написав один із фанів.

