Дружину Зінченка налякали вболівальники Аякса через повідомлення в Threads

Уболівальники Аякса налякали дружину Зінченка — що сталося
Захисник збірної України Олександр Зінченко завершив перехід з "Арсеналу" в "Аякс". Досвідчений футболіст проведе в Нідерландах щонайменше другу половину поточного сезону.
Дружина гравця Влада Зінченко вже познайомилася з уболівальниками "Аякса", які спершу налякали її повідомленнями в Threads.
Олександр Зінченко вперше за сім років поїхав з англійської Прем'єр-ліги та повернувся до Нідерландів, де колись виступав за ПСВ з Ейндховена. Досвідчений 29-річний захисник мріє знову отримувати стабільний ігровий час у складі нової для себе команди. Перше знайомство зіркового сімейства з місцевими вболівальниками вже відбулося.
Що налякало Владу Зінченко
Українська журналістка активно веде свою сторінку в соціальній мережі Threads, і вболівальники "Аякса" швидко про це дізналися. Вони залишили дівчині масу повідомлень, які об'єднувала одна спільна риса — три червоні хрести в кожному пості.
Це трохи налякало Владу. Вона подумала, що зробила щось не так, або фани вирішили "закенселити" Олександра. На ділі все виявилося не так.
Три хрести, зображені на емблемі та ігровій формі амстердамського "Аякса", походять із міської символіки Амстердама. Вони запозичені з герба міста, в основі якого лежать так звані "Андріївські хрести", відомі як знак XXX. Історично ці елементи асоціюються зі стійкістю та мужністю мешканців, а також із боротьбою міста проти стихійних лих, епідемій та пожеж, які в різні періоди загрожували Амстердаму.
Однак вболівальники з України заспокоїли Владу, пояснивши їй, що сталося. Щоправда, не обійшлося і без жартів. "Це означає, що у вас три "ні", і ви залишаєте проєкт", — написав один із фанів.
