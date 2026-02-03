Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Болельщики Аякса напугали жену Зинченко — что произошло

Болельщики Аякса напугали жену Зинченко — что произошло

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:31
Жену Зинченко напугали болельщики Аякса из-за сообщений в Threads
Влада Зинченко в Лондоне. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко завершил переход из "Арсенала" в "Аякс". Опытный футболист проведет в Нидерландах как минимум вторую половину текущего сезона. 

Жена игрока Влада Зинченко уже познакомилась с болельщиками "Аякса", которые сперва напугали ее сообщениями в Threads

Реклама
Читайте также:

Александр Зинченко впервые за семь лет уехал из английской Премьер-лиги и вернулся в Нидерланды, где когда-то выступал за ПСВ из Эйндховена. Опытный 29-летний защитник мечтает снова получать стабильное игровое время в составе новой для себя команды. Первое знакомство звездного семейства с местными болельщиками уже состоялось. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Что напугало Владу Зинченко 

Украинская журналистка активно ведет свою страничку в социальной сети Threads, и болельщики "Аякса" быстро об этом узнали. Они оставили девушке массу сообщений, которые объединяла одна общая черта — три красных креста в каждом посте.

Это немного напугало Владу. Она подумала, что сделала что-то не так, или фаны решили "закенселлить" Александра. На деле все оказалось не так. 

Влада Зинченко
Культурный шок Влады Зинченко. Фото: скриншот Threads

Три креста, изображенные на эмблеме и игровой форме амстердамского "Аякса", происходят из городской символики Амстердама. Они заимствованы с герба города, в основе которого лежат так называемые "Андреевские кресты", известные как знак XXX. Исторически эти элементы ассоциируются с устойчивостью и мужеством жителей, а также с борьбой города против стихийных бедствий, эпидемий и пожаров, которые в разные периоды угрожали Амстердаму.

Однако болельщики из Украины успокоили Владу, объяснив ей произошедшее. Правда, не обошлось и без шуток. "Это означает, что у вас три "нет", и вы покидаете проект", — написал один из фанов. 

Напомним, стало известно, где в Украине можно будет увидеть прямые трансляции соревнований зимних Олимпийских игр-2026. 

Ветеран Криштиану Роналду пошел на конфликт с руководством футбола в Саудовской Аравии и едва не сорвал несколько трансферов. 

спорт футбол Александр Зинченко Влада Седан Аякс жены футболистов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации