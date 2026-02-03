Жену Зинченко напугали болельщики Аякса из-за сообщений в Threads

Влада Зинченко в Лондоне. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко завершил переход из "Арсенала" в "Аякс". Опытный футболист проведет в Нидерландах как минимум вторую половину текущего сезона.

Жена игрока Влада Зинченко уже познакомилась с болельщиками "Аякса", которые сперва напугали ее сообщениями в Threads.

Александр Зинченко впервые за семь лет уехал из английской Премьер-лиги и вернулся в Нидерланды, где когда-то выступал за ПСВ из Эйндховена. Опытный 29-летний защитник мечтает снова получать стабильное игровое время в составе новой для себя команды. Первое знакомство звездного семейства с местными болельщиками уже состоялось.

Александр Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Что напугало Владу Зинченко

Украинская журналистка активно ведет свою страничку в социальной сети Threads, и болельщики "Аякса" быстро об этом узнали. Они оставили девушке массу сообщений, которые объединяла одна общая черта — три красных креста в каждом посте.

Это немного напугало Владу. Она подумала, что сделала что-то не так, или фаны решили "закенселлить" Александра. На деле все оказалось не так.

Культурный шок Влады Зинченко. Фото: скриншот Threads

Три креста, изображенные на эмблеме и игровой форме амстердамского "Аякса", происходят из городской символики Амстердама. Они заимствованы с герба города, в основе которого лежат так называемые "Андреевские кресты", известные как знак XXX. Исторически эти элементы ассоциируются с устойчивостью и мужеством жителей, а также с борьбой города против стихийных бедствий, эпидемий и пожаров, которые в разные периоды угрожали Амстердаму.

Однако болельщики из Украины успокоили Владу, объяснив ей произошедшее. Правда, не обошлось и без шуток. "Это означает, что у вас три "нет", и вы покидаете проект", — написал один из фанов.

