Главная Спорт Роналду устроил забастовку в Саудовской Аравии — что известно

Роналду устроил забастовку в Саудовской Аравии — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:52
Забастовка Роналду задерживает трансферы звезд в Аль-Наср
Криштиану Роналду благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Забастовка Криштиану Роналду в "Аль-Насре" напрямую влияет на трансферный рынок Саудовской Аравии, где развивается серьезный скандал, который может повлиять на расстановку сил в местном чемпионате.

Легендарный португалец оказывает давление на Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, сообщает L'Equipe

Читайте также:

Криштиану Роналду уверен, что фонд уделяет недостаточно внимания усилению его команды по сравнению с другими клубами лиги. В результате возникла цепная реакция, которая затронула сразу несколько сделок. Н'голо Канте не мог завершить переход в "Фенербахче", поскольку "Аль-Иттихад" ждал решения по будущему Карима Бензема. Только после его ухода саудовский клуб был готов подписать Юссефа Эн-Несири. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

В центре всей схемы остается позиция Роналду

По данным источника, Бензема быстро достиг соглашения с "Аль-Хилалем". Однако из-за давления со стороны Роналду этот трансфер долго не могли оформить, что автоматически блокировало остальные сделки в цепочке.

Таким образом, вмешательство лидера "Аль-Насра" затормозило сразу несколько крупных переходов и усилило напряжение вокруг трансферной политики PIF. Ситуация остается открытой несмотря на то, что часть трансферов все же удалось оформить. Ключевые решения зависят от того, удастся ли фонду и клубам договориться с Роналду в ближайшее время. 

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик отказался от поединка с известным соперником. 

Известная баскетбольная команда "Кривбасс" из Кривого Рога не будет выступать в украинской Суперлиге. 

спорт футбол Криштиану Роналду Футбол трансферы Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
