Україна
Кривбасс снялся с чемпионата Украины

Дата публикации 2 февраля 2026 23:31
Кривбасс снялся с Суперлиги: клуб не доиграл сезон из-за энергетического кризиса
Игроки криворожского "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

В Суперлиге по баскетболу стало на одну команду меньше. Криворожский "Кривбасс" снялся с чемпионата Украины.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

Читайте также:

"Кривбасс" не смог доиграть сезон

Решение о досрочном прекращении участия в сезоне приняли из-за полного прекращения финансирования со стороны спонсоров и партнеров.

В обращении к ФБУ руководство клуба подчеркнуло, что в нынешних условиях не имеет возможности продолжать выступления в элитном дивизионе.

В то же время "Кривбасс" попросил сохранить за командой место среди участников Суперлиги на сезон 2026/2027 годов.

Кривбасс Кривой Рог
Письмо "Кривбасса" в Федерацию баскетбола Украины. Фото: ФБУ

За неделю до этого решения клуб публично обращался за помощью, объясняя ситуацию сложной экономической реальностью в городе. Из-за массированных атак получила серьезные повреждения энергетическая инфраструктура, что существенно ударило по предприятиям Кривого Рога, которые были основными партнерами команды.

Последний матч в Суперлиге "Кривбасс" провел 1 февраля, одержав победу над "Ровно" со счетом 108:81. На финальные игры сезона команда выходила с баннером с призывом сохранить клуб.

Кривой Рог Баскетбол ФБУ Кривбасс Суперлига Украины (баскетбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
