Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кривбас знявся з чемпіонату України

Кривбас знявся з чемпіонату України

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 23:31
Кривбас знявся з Суперліги: клуб не дограв сезон через енергетичну кризу
Гравці криворізького "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

У Суперлізі з баскетболу стало на одну команду менше. Криворізький "Кривбас" знявся з чемпіонату України.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Реклама
Читайте також:

"Кривбас" не зміг дограти сезон

Рішення про дострокове припинення участі в сезоні ухвалили через повне припинення фінансування з боку спонсорів і партнерів.

У зверненні до ФБУ керівництво клубу наголосило, що за нинішніх умов не має можливості продовжувати виступи в елітному дивізіоні.

Водночас "Кривбас" попросив зберегти за командою місце серед учасників Суперліги на сезон 2026/2027 років.

Кривбасс Кривой Рог
Лист "Кривбасу" до Федерації баскетболу України. Фото: ФБУ

За тиждень до цього рішення клуб публічно звертався по допомогу, пояснюючи ситуацію складною економічною реальністю в місті. Через масовані атаки зазнала серйозних пошкоджень енергетична інфраструктура, що суттєво вдарило по підприємствах Кривого Рогу, які були основними партнерами команди.

Останній матч у Суперлізі "Кривбас" провів 1 лютого, здобувши перемогу над "Рівним" з рахунком 108:81. На фінальні ігри сезону команда виходила з банером із закликом зберегти клуб.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу в хевівейті Олександр Усик не став тиснути руку росіянину Артуру Бетербієву.

Призер Олімпійських ігор-2020 в Токіо Михайло Кохан натякнув на допінг у росіян.

Кривий Ріг Баскетбол ФБУ Кривбасс Суперліга України (баскетбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації