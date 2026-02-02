Кривбас знявся з Суперліги: клуб не дограв сезон через енергетичну кризу

Гравці криворізького "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

У Суперлізі з баскетболу стало на одну команду менше. Криворізький "Кривбас" знявся з чемпіонату України.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

"Кривбас" не зміг дограти сезон

Рішення про дострокове припинення участі в сезоні ухвалили через повне припинення фінансування з боку спонсорів і партнерів.

У зверненні до ФБУ керівництво клубу наголосило, що за нинішніх умов не має можливості продовжувати виступи в елітному дивізіоні.

Водночас "Кривбас" попросив зберегти за командою місце серед учасників Суперліги на сезон 2026/2027 років.

Лист "Кривбасу" до Федерації баскетболу України. Фото: ФБУ

За тиждень до цього рішення клуб публічно звертався по допомогу, пояснюючи ситуацію складною економічною реальністю в місті. Через масовані атаки зазнала серйозних пошкоджень енергетична інфраструктура, що суттєво вдарило по підприємствах Кривого Рогу, які були основними партнерами команди.

Останній матч у Суперлізі "Кривбас" провів 1 лютого, здобувши перемогу над "Рівним" з рахунком 108:81. На фінальні ігри сезону команда виходила з банером із закликом зберегти клуб.

