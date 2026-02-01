Відео
Дата публікації: 1 лютого 2026 23:40
Кохан заявив, що без контролю WADA росіяни дуже покращили результати
Михайло Кохан. Фото: Reuters

У легкій атлетиці збірні Росії та Білорусі були відсторонені від міжнародних змагань. Тому спортсменів із цих країн не перевіряло Всесвітнє антидопінгове агентство.

У цьому небезпеку бачить бронзовий призер Олімпійських ігор-2026 Михайло Кохан. Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма Червона".

Читайте також:

Без контролю росіяни та білоруси значно покращили результати

Кохан заявив, що російські та білоруські атлети продовжують виступати на внутрішніх стартах і демонструють високі результати, зокрема в метанні молота.

"У метанні молота є росіяни, є білоруси — і вони конкурентоздатні. Але зараз до них ні WADA, ні інші структури не приїжджають, тому їхні результати зросли", — зазначив Кохан.

За словами Кохана, якщо раніше під час міжнародних змагань атлети з Росії та Білорусі метали молот на 75–76 метрів, то після ізоляції їхні результати зросли до 80–81 метра.

Українець підкреслив, що подібні показники викликають запитання в професійному середовищі, адже за своїм рівнем вони відповідали б боротьбі за медалі чемпіонатів світу.

Також Кохан наголосив, що додатковою мотивацією є фінансова система всередині національних федерацій, які виплачують премії за результати, орієнтуючись на світові рейтинги навіть в умовах міжнародної ізоляції.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик проігнорував російського боксера Артура Бетербієва.

Українського футболіста Олександра Зінченка представили новачком "Аяксу".

Михайло Кохан Легка атлетика допінг російські спортсмени метання молоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
