Кохан заявил, что без контроля WADA россияне очень улучшили результаты

Михаил Кохан. Фото: Reuters

В легкой атлетике сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований. Поэтому спортсменов из этих стран не проверяло Всемирное антидопинговое агентство.

В этом опасность видит бронзовый призер Олимпийских игр-2026 Михаил Кохан. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Прямая Червона".

Без контроля россияне и белорусы значительно улучшили результаты

Кохан заявил, что российские и белорусские атлеты продолжают выступать на внутренних стартах и демонстрируют высокие результаты, в частности в метании молота.

"В метании молота есть россияне, есть белорусы — и они конкурентоспособны. Но сейчас к ним ни WADA, ни другие структуры не приезжают, поэтому их результаты выросли", — отметил Кохан.

По словам Кохана, если раньше во время международных соревнований атлеты из России и Беларуси метали молот на 75-76 метров, то после изоляции их результаты выросли до 80-81 метра.

Украинец подчеркнул, что подобные показатели вызывают вопросы в профессиональной среде, ведь по своему уровню они соответствовали бы борьбе за медали чемпионатов мира.

Также Кохан отметил, что дополнительной мотивацией является финансовая система внутри национальных федераций, которые выплачивают премии за результаты, ориентируясь на мировые рейтинги даже в условиях международной изоляции.

