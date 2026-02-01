Відео
Усик не захотів вітатися з Бетербієвим, який підтримує Кадирова

Усик не захотів вітатися з Бетербієвим, який підтримує Кадирова

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 19:10
Усик у Нью-Йорку проігнорував росіянина Бетербієва під час вечора боксу
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик у Нью-Йорку відвідав великий вечір боксу. У головній події шоу Шакур Стівенсон переміг Теофімо Лопеса.

Під час заходу з Олександром стався показовий епізод, повідомив портал Новини.LIVE.

Усик не потиснув руки росіянину

Після прибуття на шоу Усик привітався з організатором боксерських вечорів із Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом, промоутером Едді Хірном та їхнім оточенням.

Водночас за Хірном сидів колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі росіянин Артур Бетербієв, з яким українець тричі зустрічався на рингу під час аматорської кар’єри.

Усик не став звертати увагу на російського боксера та не привітався з ним.

Бетербієв відомий своїми тісними зв’язками з главою Чечні Рамзаном Кадировим, який відкрито підтримує війну проти України.

Після завершення головного бою на ринг вийшли Усик, Бетербієв, ще один російський боксер Дмитро Бівол, казахстанець Геннадій Головкін та британець Конор Бенн. Українець тримався осторонь від російських спортсменів.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
