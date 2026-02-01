Усик у Нью-Йорку проігнорував росіянина Бетербієва під час вечора боксу

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик у Нью-Йорку відвідав великий вечір боксу. У головній події шоу Шакур Стівенсон переміг Теофімо Лопеса.

Під час заходу з Олександром стався показовий епізод, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Усик не потиснув руки росіянину

Після прибуття на шоу Усик привітався з організатором боксерських вечорів із Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом, промоутером Едді Хірном та їхнім оточенням.

Водночас за Хірном сидів колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі росіянин Артур Бетербієв, з яким українець тричі зустрічався на рингу під час аматорської кар’єри.

Усик не став звертати увагу на російського боксера та не привітався з ним.

Бетербієв відомий своїми тісними зв’язками з главою Чечні Рамзаном Кадировим, який відкрито підтримує війну проти України.

Після завершення головного бою на ринг вийшли Усик, Бетербієв, ще один російський боксер Дмитро Бівол, казахстанець Геннадій Головкін та британець Конор Бенн. Українець тримався осторонь від російських спортсменів.

Нагадаємо, раніше Усик поділився своєю мрією, яка не пов'язана зі спортом.

Стало відомо, на яких суперників вже націлився Усик в 2026 році.