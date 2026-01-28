Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик націлився на бій в Америці та топових важковаговиків

Усик націлився на бій в Америці та топових важковаговиків

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:37
Усик обирає суперника для наступного бою в США
Відомий німецький футболіст Томас Мюллер (ліворуч) та Олександр Усик. Фото: пресслужба "Полісся"

Телеведучий і спортивний коментатор Адам Сміт поділився своїм баченням можливих суперників для абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.

Коло потенційних опонентів безпосередньо залежить від того, де українець планує провести наступний поєдинок, повідомив Сміт в інтерв'ю YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Реклама
Читайте також:

Олександр Усик дедалі частіше розглядає варіант бою на території США, що автоматично робить більш привабливими американських та медійно сильних суперників. У цьому контексті знову почали обговорювати фігури, які здатні зацікавити як публіку, так і промоутерів.

Александр Усик
Олександр Усик тренується в "Поліссі". Фото: пресслужба клубу

Чому в списку Усика з'являються американці

Експерти вважають, що під час вибору наступного бою українець орієнтується не тільки на спортивний складник, а й на масштаб події. Саме тому серед можливих варіантів фігурують бійці, які здатні зібрати арену і привернути увагу широкої аудиторії, навіть якщо перебувають на різних стадіях кар'єри. Сам Адам Сміт, коментуючи ситуацію, наголосив, що варіантів для наступного поєдинку в Олександра, як і раніше, достатньо.

"Якщо Енді Руїс зосереджений і у формі, він завжди небезпечний. Усик хоче битися в Америці, і такі бійці, як Руїс або Вайлдер, логічно потрапляють у поле його зору. Для Олександра зараз важливо вибрати суперника, який зробить наступний крок у його кар'єрі дійсно великою подією", — пояснив експерт.

Нагадаємо, Ліонель Мессі не повернеться до "Барселони" — аргентинець визначився з клубом, у якому завершить кар'єру.

Колишній футболіст збірної Португалії назвав Кріштіану Роналду перешкодою для національної команди.

спорт Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер Енді Руїз
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації