Усик обирає суперника для наступного бою в США

Відомий німецький футболіст Томас Мюллер (ліворуч) та Олександр Усик. Фото: пресслужба "Полісся"

Телеведучий і спортивний коментатор Адам Сміт поділився своїм баченням можливих суперників для абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.

Коло потенційних опонентів безпосередньо залежить від того, де українець планує провести наступний поєдинок, повідомив Сміт в інтерв'ю YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Олександр Усик дедалі частіше розглядає варіант бою на території США, що автоматично робить більш привабливими американських та медійно сильних суперників. У цьому контексті знову почали обговорювати фігури, які здатні зацікавити як публіку, так і промоутерів.

Олександр Усик тренується в "Поліссі". Фото: пресслужба клубу

Чому в списку Усика з'являються американці

Експерти вважають, що під час вибору наступного бою українець орієнтується не тільки на спортивний складник, а й на масштаб події. Саме тому серед можливих варіантів фігурують бійці, які здатні зібрати арену і привернути увагу широкої аудиторії, навіть якщо перебувають на різних стадіях кар'єри. Сам Адам Сміт, коментуючи ситуацію, наголосив, що варіантів для наступного поєдинку в Олександра, як і раніше, достатньо.

"Якщо Енді Руїс зосереджений і у формі, він завжди небезпечний. Усик хоче битися в Америці, і такі бійці, як Руїс або Вайлдер, логічно потрапляють у поле його зору. Для Олександра зараз важливо вибрати суперника, який зробить наступний крок у його кар'єрі дійсно великою подією", — пояснив експерт.

