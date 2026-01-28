Маніше заявив, що Роналду заважає Португалії, але без нього команда слабша

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Збірна Португалії з футболу на чемпіонаті світу-2026 матиме один із найсильніших складів. До перемог команду має повести ветеран збірної Кріштіану Роналду.

Водночас колишній гравець національної команди Маніше в інтерв’ю FourFourTwo висловився щодо проблем, пов’язаних із впливом Роналду на гру команди.

Роналду заважає збірній Португалії

Маніше переконаний, що національна команда не повинна відмовлятися від свого лідера, однак має підлаштовувати гру під його нинішні можливості. На його думку, без Роналду Португалія виглядатиме слабшою, навіть з урахуванням віку та зміни ролі нападника.

Колишній футболіст зазначив, що на великих турнірах рівень центральних захисників традиційно дуже високий, і саме цим, на його думку, можна пояснити зниження результативності Роналду в ключових матчах. Водночас він наголосив, що відсутність Кріштіану на полі негативно впливає на гру збірної, адже команда втрачає не лише форварда, а й важливий психологічний чинник.

Роналду з партнерами по збірній Португалії. Фото: instagram.com/cristiano

"Навіть якщо він хоче бути більш залученим до розвитку гри, Кріштіану має усвідомити, що він небезпечніший у штрафному майданчику — не лише через те, що він може створити, але й через те, як він змушує суперників реагувати на нього", — сказав Маніше.

Колишній півзахисник підкреслив, що збірна має створювати для Роналду відповідні умови, адже він не втратив відчуття голу. Навіть якщо сам футболіст прагне активніше брати участь у розвитку атак, його головна цінність полягає у грі поблизу воріт, де він змушує захисників постійно реагувати на свою присутність і змінювати структуру оборони.

Цього літа збірна Португалії проведе матчі проти Узбекистану, Колумбії та переможця плей-оф у групі K відбору чемпіонату світу.

