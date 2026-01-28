Манише заявил, что Роналду мешает Португалии, но без него команда слабее

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Сборная Португалии по футболу на чемпионате мира-2026 будет иметь один из сильнейших составов. К победам команду должен повести ветеран сборной Криштиану Роналду.

В то же время бывший игрок национальной команды Манише в интервью FourFourTwo высказался о проблемах, связанных с влиянием Роналду на игру команды.

Реклама

Читайте также:

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роналду мешает сборной Португалии

Манише убежден, что национальная команда не должна отказываться от своего лидера, однако нужно подстраивать игру под его нынешние возможности. По его мнению, без Роналду Португалия будет выглядеть слабее, даже с учетом возраста и изменения роли нападающего.

Бывший футболист отметил, что на крупных турнирах уровень центральных защитников традиционно очень высок, и именно этим, по его мнению, можно объяснить снижение результативности Роналду в ключевых матчах. В то же время он отметил, что отсутствие Криштиану на поле негативно влияет на игру сборной, ведь команда теряет не только форварда, но и важный психологический фактор.

Роналду с партнерами по сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano

"Даже если он хочет быть более вовлеченным в развитие игры, Криштиану должен осознать, что он опаснее в штрафной площадке — не только из-за того, что он может создать, но и из-за того, как он заставляет соперников реагировать на него", — сказал Манише.

Бывший полузащитник подчеркнул, что сборная должна создавать для Роналду соответствующие условия, ведь он не потерял чувство гола. Даже если сам футболист стремится активнее участвовать в развитии атак, его главная ценность заключается в игре вблизи ворот, где он заставляет защитников постоянно реагировать на свое присутствие и менять структуру обороны.

Этим летом сборная Португалии проведет матчи против Узбекистана, Колумбии и победителя плей-офф в группе K отбора чемпионата мира.

Напомним, ранее один из сыновей Дэвида Бекхэма пошел против отца из-за любви к "Арсеналу".

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин решил покинуть "Реал".