Мессі прийняв рішення не повертатися в Барселону

Мессі відмовить Барселоні через образу на керівництво клубу
Лідер американської команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі не буде більше грати за "Барселону". Він вирішив не пов'язувати себе вдруге з каталонським клубом.
Мессі взагалі більше не збирається повертатися до Європи, повідомляє TransferFeed.
Іспанські журналісти вже кілька місяців пишуть про можливість короткострокового повернення Ліонеля Мессі в "Барселону" перед стартом ЧС-2026. Однак сам аргентинець спростував цю можливість. Йому комфортно в США, і футболіст не збирається нікуди їхати.
Закінчення кар'єри Мессі
"Барселона" розглядала варіант запропонувати 38-річному футболістові урочисте повернення і контракт на кілька місяців, що могло б позитивно позначитися на маркетинговій ситуації "синьо-гранатового" клубу. Однак сам Мессі вирішив не погоджуватися на цей варіант, навіть якщо він виявиться реальним.
Ліонель досі ображений на керівництво "Барселони" через те, що йому довелося піти з клубу. Він готовий тільки до виставкового матчу у футболці каталонської команди, щоб гідно попрощатися з уболівальниками.
Мессі піде зі збірної Аргентини після закінчення Кубка Світу-2026. Через два роки завершиться його контракт з "Інтер Маямі", після чого Ліонель завершить кар'єру.
