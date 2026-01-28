Відео
Головна Спорт Мессі відмовить Барселоні через образу на керівництво клубу

Мессі відмовить Барселоні через образу на керівництво клубу

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:02
Мессі прийняв рішення не повертатися в Барселону
Ліонель Мессі в США. Фото: Reuters/Paloma Del Solar

Лідер американської команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі не буде більше грати за "Барселону". Він вирішив не пов'язувати себе вдруге з каталонським клубом.

Мессі взагалі більше не збирається повертатися до Європи, повідомляє TransferFeed.

Читайте також:

Іспанські журналісти вже кілька місяців пишуть про можливість короткострокового повернення Ліонеля Мессі в "Барселону" перед стартом ЧС-2026. Однак сам аргентинець спростував цю можливість. Йому комфортно в США, і футболіст не збирається нікуди їхати.

Закінчення кар'єри Мессі

"Барселона" розглядала варіант запропонувати 38-річному футболістові урочисте повернення і контракт на кілька місяців, що могло б позитивно позначитися на маркетинговій ситуації "синьо-гранатового" клубу. Однак сам Мессі вирішив не погоджуватися на цей варіант, навіть якщо він виявиться реальним.

Лионель Месси
Ліонель Мессі (ліворуч), Луїс Суарес та Родріго Де Пауль. Фото: Reuters/Sebastian Castaneda

Ліонель досі ображений на керівництво "Барселони" через те, що йому довелося піти з клубу. Він готовий тільки до виставкового матчу у футболці каталонської команди, щоб гідно попрощатися з уболівальниками.

Мессі піде зі збірної Аргентини після закінчення Кубка Світу-2026. Через два роки завершиться його контракт з "Інтер Маямі", після чого Ліонель завершить кар'єру.

Нагадаємо, відомий у минулому футболіст Маніше назвав Кріштіану Роналду перешкодою для збірної Португалії.

Перша ракетка світу Аріна Соболенко оцінила сили перед поєдинком з українкою Еліною Світоліною.

спорт футбол Ліонель Мессі Барселона Інтер Маямі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
