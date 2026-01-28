Соболенко оцінила сили перед півфіналом зі Світоліною на AO

Соболенко пояснила, чого чекає від матчу зі Світоліною
Перша ракетка світу Аріна Соболенко спокійно ставиться до можливого півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії проти українки Еліни Світоліної. Білоруська тенісистка наголосила, що не зациклюється на імені суперниці.
Соболенко концентрується виключно на власній грі та підготовці до вирішальних матчів турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.
За словами Аріни Соболенко, на стадії півфіналів Australian Open немає простих матчів, а кожна зустріч вимагає максимальної концентрації. Вона не робить відмінностей між потенційними суперницями й вважає, що ключовим фактором залишається її власний рівень тенісу, а не прізвище по інший бік сітки.
Фокус Соболенко без емоцій
У штабі першої ракетки світу підкреслюють, що поточна стратегія Соболенко будується на ментальній стабільності та вмінні абстрагуватися від турнірних розкладів. Такий підхід дозволив їй упевнено пройти попередні раунди та зберегти фізичний та психологічний ресурс до кінцівки турніру в Мельбурні.
Соболенко намагається не думати про трофей заздалегідь та не заглядати далі наступного матчу. Головне для неї залишатися у своєму ритмі, не втрачати концентрацію та довіряти тій роботі, яку вони виконали за останній рік.
Раніше спортсменка з Білорусі впевнено вийшла в півфінал Australian Open, розгромивши американку Іву Йович. Еліна Світоліна у чвертьфіналі розібралася з третьою ракеткою світу Коко Гауфф.
