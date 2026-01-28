Відео
Головна Спорт Соболенко пояснила, чого чекає від матчу зі Світоліною

Соболенко пояснила, чого чекає від матчу зі Світоліною

Дата публікації: 28 січня 2026 09:32
Соболенко оцінила сили перед півфіналом зі Світоліною на AO
Аріна Соболенко під час поєдинку. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Перша ракетка світу Аріна Соболенко спокійно ставиться до можливого півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії проти українки Еліни Світоліної. Білоруська тенісистка наголосила, що не зациклюється на імені суперниці.

Соболенко концентрується виключно на власній грі та підготовці до вирішальних матчів турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

За словами Аріни Соболенко, на стадії півфіналів Australian Open немає простих матчів, а кожна зустріч вимагає максимальної концентрації. Вона не робить відмінностей між потенційними суперницями й вважає, що ключовим фактором залишається її власний рівень тенісу, а не прізвище по інший бік сітки.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Фокус Соболенко без емоцій

У штабі першої ракетки світу підкреслюють, що поточна стратегія Соболенко будується на ментальній стабільності та вмінні абстрагуватися від турнірних розкладів. Такий підхід дозволив їй упевнено пройти попередні раунди та зберегти фізичний та психологічний ресурс до кінцівки турніру в Мельбурні.

Арина Соболенко
Аріна Соболенко на Australian Open. Фото: Reuters/Edgar Su

Соболенко намагається не думати про трофей заздалегідь та не заглядати далі наступного матчу. Головне для неї залишатися у своєму ритмі, не втрачати концентрацію та довіряти тій роботі, яку вони виконали за останній рік.

Раніше спортсменка з Білорусі впевнено вийшла в півфінал Australian Open, розгромивши американку Іву Йович. Еліна Світоліна у чвертьфіналі розібралася з третьою ракеткою світу Коко Гауфф.

спорт Еліна Світоліна Теніс Australian Open Аріна Соболенко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
