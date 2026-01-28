Соболенко оценила силы перед полуфиналом со Свитолиной на AO

Арина Соболенко во время поединка. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Первая ракетка мира Арина Соболенко спокойно относится к возможному полуфиналу Открытого чемпионата Австралии против украинки Элины Свитолиной. Белорусская теннисистка подчеркнула, что не зацикливается на имени соперницы.

Соболенко концентрируется исключительно на собственной игре и подготовке к решающим матчам турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

По словам Арины Соболенко, на стадии полуфиналов Australian Open нет простых матчей, а каждая встреча требует максимальной концентрации. Она не делает различий между потенциальными соперницами и считает, что ключевым фактором остается ее собственный уровень тенниса, а не фамилия по другую сторону сетки.

Элина Свитолина празднует победу. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Фокус Соболенко без эмоций

В штабе первой ракетки мира подчеркивают, что текущая стратегия Соболенко строится на ментальной стабильности и умении абстрагироваться от турнирных раскладов. Такой подход позволил ей уверенно пройти предыдущие раунды и сохранить физический и психологический ресурс к концовке турнира в Мельбурне.

Арина Соболенко на Australian Open. Фото: Reuters/Edgar Su

Соболенко старается не думать о трофее заранее и не заглядывать дальше следующего матча. Главное для нее оставаться в своем ритме, не терять концентрацию и доверять той работе, которую они проделали за последний год.

Ранее спортсменка из Беларуси уверенно вышла в полуфинал Australian Open, разгромив американку Иву Йович. Элина Свитолина в четвертьфинале разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф.

