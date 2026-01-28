Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Соболенко объяснила, чего ждет от матча со Свитолиной

Соболенко объяснила, чего ждет от матча со Свитолиной

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 09:32
Соболенко оценила силы перед полуфиналом со Свитолиной на AO
Арина Соболенко во время поединка. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Первая ракетка мира Арина Соболенко спокойно относится к возможному полуфиналу Открытого чемпионата Австралии против украинки Элины Свитолиной. Белорусская теннисистка подчеркнула, что не зацикливается на имени соперницы. 

Соболенко концентрируется исключительно на собственной игре и подготовке к решающим матчам турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

По словам Арины Соболенко, на стадии полуфиналов Australian Open нет простых матчей, а каждая встреча требует максимальной концентрации. Она не делает различий между потенциальными соперницами и считает, что ключевым фактором остается ее собственный уровень тенниса, а не фамилия по другую сторону сетки. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина празднует победу. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Фокус Соболенко без эмоций 

В штабе первой ракетки мира подчеркивают, что текущая стратегия Соболенко строится на ментальной стабильности и умении абстрагироваться от турнирных раскладов. Такой подход позволил ей уверенно пройти предыдущие раунды и сохранить физический и психологический ресурс к концовке турнира в Мельбурне.

Арина Соболенко
Арина Соболенко на Australian Open. Фото: Reuters/Edgar Su

Соболенко старается не думать о трофее заранее и не заглядывать дальше следующего матча. Главное для нее оставаться в своем ритме, не терять концентрацию и доверять той работе, которую они проделали за последний год.

Ранее спортсменка из Беларуси уверенно вышла в полуфинал Australian Open, разгромив американку Иву Йович. Элина Свитолина в четвертьфинале разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф. 

Напомним, футбольный клуб "Эпицентр" пополнит состав еще одним воспитанником киевского "Динамо". 

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу был госпитализирован из-за осложнений после гриппа. 

спорт Элина Свитолина Теннис Australian Open Арина Соболенко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации