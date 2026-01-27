Свитолина уничтожила Гауфф и переписала историю AO

Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters/Hollie Adams

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой бескомпромиссный путь на Открытом чемпионате Австралии-2026. Впервые в карьере одесситка пробилась в полуфинал турнира в Мельбурне.

В четвертьфинале Свитолина выглядела максимально собранно и уверенно, не оставив шансов одной из главных фавориток соревнований, сообщает портал Новини.LIVE.

Australian Open 2026. Четвертьфинал

Коко Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина) — 1:6, 2:6

Элина Свитолина в двух сетах разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф, полностью контролируя ход встречи. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2, а преимущество Элины ощущалось с первых розыгрышей и до финального мяча.

Коко Гауфф часто ошибалась во время игры. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Что значит этот успех для Свитолиной

Поединок стал для украинки особенным, ведь ранее она трижды доходила до четвертьфинала Australian Open, но каждый раз останавливалась на этой стадии. Теперь Элина сделала следующий шаг и добавила полуфинал Мельбурна в свою коллекцию выступлений на турнирах Grand Slam.

Элина Свитолина провела мощный поединок. Фото: Reuters/Jaimi Joy

В полуфинале Australian Open-2026 Свитолина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая ранее уверенно прошла Иву Йович. Для Элины это будет четвертый полуфинал на турнирах "Большого шлема" и шанс впервые в карьере выйти в финал мейджора, продолжив свою победную серию, которая уже насчитывает девять матчей.

