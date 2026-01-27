Бывший тренер Динамо Игнатьев умер в России

Борис Игнатьев в "Динамо". Фото: УНИАН

На 86-м году жизни скончался бывший тренер киевского "Динамо" и сборных СССР и России Борис Игнатьев. Активную карьеру он завершил еще 13 лет назад. Причины смерти не уточняются.

О смерти Игнатьева сообщил председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян.

Борис Игнатьев был хорошо известен в постсоветском футболе как специалист, работавший на разных уровнях: от молодежных сборных до клубов высшей лиги. Наибольшего успеха он добился в конце 1980-х, когда возглавлял молодежную сборную СССР, с которой выиграл чемпионат Европы 1988 года.

Борис Игнатьев на тренировке. Фото: УНИАН

След Игнатьева в Украине

В разные годы Борис Игнатьев трудился с национальной сборной России, а также возглавлял ряд клубов, включая "Сатурн" и московское "Торпедо". Его тренерская карьера охватывала несколько эпох и была связана как с советским, так и с постсоветским футболом, где он считался системным и дисциплинированным специалистом.

Отдельной страницей в биографии Игнатьева стала работа в "Динамо". В киевском клубе он дважды входил в тренерский штаб Юрия Семина и работал с командой в сложный переходный период, передавая опыт и участвуя в формировании игровой структуры. С 2024 года Игнатьев болел раком желудка. Вероятно, это и стало причиной смерти специалиста.

