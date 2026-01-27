Відео
Колишній тренер Динамо раптово помер у Росії

Дата публікації: 27 січня 2026 10:12
Колишній тренер Динамо Ігнатьєв помер у Росії
Борис Ігнатьєв у "Динамо". Фото: УНІАН

На 86-му році життя помер колишній тренер київського "Динамо" та збірних СРСР і Росії Борис Ігнатьєв. Активну кар'єру він завершив ще 13 років тому. Причини смерті не уточнюються.

Про смерть Ігнатьєва повідомив голова комітету ветеранів футболу РФС Олександр Мірзоян.

Борис Ігнатьєв був добре відомий у пострадянському футболі як фахівець, який працював на різних рівнях: від молодіжних збірних до клубів вищої ліги. Найбільшого успіху він домігся наприкінці 1980-х, коли очолював молодіжну збірну СРСР, з якою виграв чемпіонат Європи 1988 року.

Борис Игнатьев
Борис Ігнатьєв на тренуванні. Фото: УНІАН

Слід Ігнатьєва в Україні

У різні роки Борис Ігнатьєв працював із національною збірною Росії, а також очолював низку клубів, включно із "Сатурном" та московським "Торпедо". Його тренерська кар'єра охоплювала кілька епох і була пов'язана як з радянським, так і з пострадянським футболом, де він вважався системним та дисциплінованим фахівцем.

Окремою сторінкою в біографії Ігнатьєва стала робота в "Динамо". У київському клубі він двічі входив до тренерського штабу Юрія Сьоміна і працював із командою в складний перехідний період, передаючи досвід і беручи участь у формуванні ігрової структури. З 2024 року Ігнатьєв хворів на рак шлунка. Ймовірно, це і стало причиною смерті фахівця.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
