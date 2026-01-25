Свитолина взяла реванш у Андреевой на Australian Open

Свитолина выбила Андрееву и ворвалась в четвертьфинал AO
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно продолжает свой путь на Australian Open 2026. В матче четвертого круга в Мельбурне украинская теннисистка без лишней драмы разобралась с "нейтральной" седьмой ракеткой мира Мирра Андреева.
Свитолиной удалось закрыть встречу в двух сетах, сообщает портал Новини.LIVE.
Australian Open 2026. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) — Мирра Андреева — 6:2, 6:4
Поединок завершился со счетом 6:2, 6:4 и стал для Свитолиной реваншем за прошлогоднее поражение в четвертьфинале Индиан-Уэллс. На этот раз Элина действовала максимально хладнокровно: уверенно держала подачу, читала игру соперницы и методично наращивала давление по ходу матча.
Свитолина снова среди лучших в Мельбурне
Выход в четвертьфинал стал для украинки уже четвертым на Australian Open и вторым подряд. В общей сложности это 14-й четвертьфинал Свитолиной на турнирах Grand Slam, при этом она продолжает охоту за первым полуфиналом именно в Мельбурне. Победа над Андреевой также стала для Элины седьмой над теннисисткой из топ-10 на "мейджорах".
В следующем раунде Свитолину ждет серьезное испытание — матч против третьей ракетки мира Коко Гауфф, которая ранее выбила Каролину Мухову. Украинка подходит к этому поединку в отличной форме: ее победная серия уже насчитывает девять матчей, включая титул WTA 250 в Окленде и четыре уверенные победы в Мельбурне.
