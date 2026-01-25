Відео
Головна Спорт Світоліна вибила Андрєєву та увірвалася до чвертьфіналу AO

Світоліна вибила Андрєєву та увірвалася до чвертьфіналу AO

Дата публікації: 25 січня 2026 14:57
Світоліна взяла реванш у Андрєєвої на Australian Open
Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: Reuters/Hollie Adams

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено продовжує свій шлях на Australian Open 2026. У матчі четвертого кола в Мельбурні українська тенісистка без зайвої драми розібралася з "нейтральною" сьомою ракеткою світу Міррою Андреєвою.

Світоліній вдалося закрити зустріч у двох сетах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Australian Open 2026. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) — Мірра Андреєва — 6:2, 6:4

Поєдинок завершився з рахунком 6:2, 6:4 і став для Світоліної реваншем за торішню поразку у чвертьфіналі Індіан-Веллс. Цього разу Еліна діяла максимально холоднокровно: впевнено тримала подачу, читала гру суперниці та методично нарощувала тиск по ходу матчу.

Мирра Андреева
Мірра Андрєєва засмучена через поразку. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Світоліна знову серед найкращих у Мельбурні

Вихід до чвертьфіналу став для українки вже четвертим на Australian Open і другим поспіль. Загалом це 14-й чвертьфінал Світоліної на турнірах Grand Slam, при цьому вона продовжує полювання за першим півфіналом саме в Мельбурні. Перемога над Андрєєвою також стала для Еліни сьомою над тенісисткою з топ-10 на "мейджорах".

Элина Свитолина
Еліна Світоліна після перемоги. Фото: Reuters/Jaimi Joy

У наступному раунді на Світоліну чекає серйозне випробування — матч проти третьої ракетки світу Коко Гауфф, яка раніше вибила Кароліну Мухову. Українка підходить до цього поєдинку у чудовій формі: її переможна серія вже налічує дев'ять матчів, включно з титулом WTA 250 в Окленді та чотирма впевненими перемогами в Мельбурні.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
