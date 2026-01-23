Світоліна впевнено зупинила представницю РФ в Австралії

Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Лідер в українському жіночому тенісі Еліна Світоліна впевнено вийшла до четвертого кола Australian Open-2026. У матчі третього раунду українка у двох сетах обіграла представницю Росії Діана Шнайдер.

Рахунок 7:6, 6:3 дав змогу одеситці оформити путівку в 1/8 фіналу турніру в Мельбурні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Australian Open 2026. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) — Діана Шнайдер — 7:6 (7:4), 6:3

Поєдинок тривав 93 хвилини та пройшов під контролем Еліни Світоліної в ключових розіграшах. Одеситка п'ять разів подала навиліт, реалізувала п'ять із шести брейк-пойнтів та активно йшла вперед, попри окремі ігрові спади та помилки, неминучі на ранній стадії турніру.

Діана Шнайдер відбиває м'яч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Хто така Діана Шнайдер

Російська спортсменка із Самарської області була зіркою юніорського тенісу. Після переїзду до американського коледжу отримала грант на виступ у престижних турнірах, який оплачував навчальний заклад. Нині 21-річна тенісистка впевнено виступає в парному розряді, але в одиночному тенісі вище 8 місця у світовому рейтингу не підіймалася.

Еліна Світоліна дякує глядачам. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Цей матч став першим очним протистоянням суперниць у турі. Шнайдер раніше не раз опинялася в центрі уваги через активність у соціальних мережах, де публічно взаємодіяла з контентом російських пропагандистських фігур.

У наступному раунді Світоліна може знову зіграти проти росіянки. Це станеться в разі перемоги Мірри Андрєєвої над румункою Еленою Габріелою Русе. Матч відбудеться найближчої неділі.

