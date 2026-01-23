Світоліна впевнено зупинила представницю РФ в Австралії

Світоліна не без проблем обіграла росіянку на Australian Open
Лідер в українському жіночому тенісі Еліна Світоліна впевнено вийшла до четвертого кола Australian Open-2026. У матчі третього раунду українка у двох сетах обіграла представницю Росії Діана Шнайдер.
Рахунок 7:6, 6:3 дав змогу одеситці оформити путівку в 1/8 фіналу турніру в Мельбурні, повідомляє портал Новини.LIVE.
Australian Open 2026. 1/16 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) — Діана Шнайдер — 7:6 (7:4), 6:3
Поєдинок тривав 93 хвилини та пройшов під контролем Еліни Світоліної в ключових розіграшах. Одеситка п'ять разів подала навиліт, реалізувала п'ять із шести брейк-пойнтів та активно йшла вперед, попри окремі ігрові спади та помилки, неминучі на ранній стадії турніру.
Хто така Діана Шнайдер
Російська спортсменка із Самарської області була зіркою юніорського тенісу. Після переїзду до американського коледжу отримала грант на виступ у престижних турнірах, який оплачував навчальний заклад. Нині 21-річна тенісистка впевнено виступає в парному розряді, але в одиночному тенісі вище 8 місця у світовому рейтингу не підіймалася.
Цей матч став першим очним протистоянням суперниць у турі. Шнайдер раніше не раз опинялася в центрі уваги через активність у соціальних мережах, де публічно взаємодіяла з контентом російських пропагандистських фігур.
У наступному раунді Світоліна може знову зіграти проти росіянки. Це станеться в разі перемоги Мірри Андрєєвої над румункою Еленою Габріелою Русе. Матч відбудеться найближчої неділі.
