Головна Спорт Світоліна не без проблем обіграла росіянку на Australian Open

Світоліна не без проблем обіграла росіянку на Australian Open

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 12:51
Світоліна впевнено зупинила представницю РФ в Австралії
Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Лідер в українському жіночому тенісі Еліна Світоліна впевнено вийшла до четвертого кола Australian Open-2026. У матчі третього раунду українка у двох сетах обіграла представницю Росії Діана Шнайдер.

Рахунок 7:6, 6:3 дав змогу одеситці оформити путівку в 1/8 фіналу турніру в Мельбурні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Australian Open 2026. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) — Діана Шнайдер — 7:6 (7:4), 6:3

Поєдинок тривав 93 хвилини та пройшов під контролем Еліни Світоліної в ключових розіграшах. Одеситка п'ять разів подала навиліт, реалізувала п'ять із шести брейк-пойнтів та активно йшла вперед, попри окремі ігрові спади та помилки, неминучі на ранній стадії турніру.

Диана Шнайдер
Діана Шнайдер відбиває м'яч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Хто така Діана Шнайдер

Російська спортсменка із Самарської області була зіркою юніорського тенісу. Після переїзду до американського коледжу отримала грант на виступ у престижних турнірах, який оплачував навчальний заклад. Нині 21-річна тенісистка впевнено виступає в парному розряді, але в одиночному тенісі вище 8 місця у світовому рейтингу не підіймалася.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна дякує глядачам. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Цей матч став першим очним протистоянням суперниць у турі. Шнайдер раніше не раз опинялася в центрі уваги через активність у соціальних мережах, де публічно взаємодіяла з контентом російських пропагандистських фігур.

У наступному раунді Світоліна може знову зіграти проти росіянки. Це станеться в разі перемоги Мірри Андрєєвої над румункою Еленою Габріелою Русе. Матч відбудеться найближчої неділі. 

Нагадаємо, легендарний Кріштіану Роналду остаточно обрав дату завершення кар'єри.

А тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань поділився думкою про нещодавній скандал у команді.

спорт Еліна Світоліна Теніс Australian Open українські тенісисти збірна України з теннісу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
