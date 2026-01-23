Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина не без проблем обыграла россиянку на Australian Open

Свитолина не без проблем обыграла россиянку на Australian Open

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 12:51
Свитолина уверенно остановила представительницу РФ в Австралии
Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Лидер в украинском женском теннисе Элина Свитолина уверенно вышла в четвертый круг Australian Open-2026. В матче третьего раунда украинка в двух сетах обыграла представительницу России Диана Шнайдер. 

Счет 7:6, 6:3 позволил одесситке оформить путевку в 1/8 финала турнира в Мельбурне, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Australian Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) — Диана Шнайдер — 7:6 (7:4), 6:3

Поединок продолжался 93 минуты и прошел под контролем Элины Свитолиной в ключевых розыгрышах. Одесситка пять раз подала навылет, реализовала пять из шести брейкпоинтов и активно шла вперед, несмотря на отдельные игровые спады и ошибки, неизбежные на ранней стадии турнира.  

Диана Шнайдер
Диана Шнайдер отбивает мяч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Кто такая Диана Шнайдер

Российская спортсменка из Самарской области была звездой юниорского тенниса. После переезда в американский колледж получила грант на выступление в престижных турнирах, который оплачивало учебное заведение. Сейчас 21-летняя теннисистка уверенно выступает в парном разряде, но в одиночном теннисе выше 8 места в мировом рейтинге не поднималась. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина благодарит зрителей. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Этот матч стал первым очным противостоянием соперниц в туре. Шнайдер ранее не раз оказывалась в центре внимания из-за активности в социальных сетях, где публично взаимодействовала с контентом российских пропагандистских фигур.

В следующем раунде Свитолина может вновь сыграть против россиянки. Это произойдет в случае победы Мирры Андреевой над румынкой Эленой Габриэлой Русе. Матч пройдет в ближайшее воскресенье. 

Напомним, легендарный Криштиану Роналду окончательно выбрал дату завершения карьеры

А тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань поделился мнением о недавнем скандале в команде. 

спорт Элина Свитолина Теннис Australian Open украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации