Свитолина уверенно остановила представительницу РФ в Австралии

Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Лидер в украинском женском теннисе Элина Свитолина уверенно вышла в четвертый круг Australian Open-2026. В матче третьего раунда украинка в двух сетах обыграла представительницу России Диана Шнайдер.

Счет 7:6, 6:3 позволил одесситке оформить путевку в 1/8 финала турнира в Мельбурне, сообщает портал Новини.LIVE.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) — Диана Шнайдер — 7:6 (7:4), 6:3

Поединок продолжался 93 минуты и прошел под контролем Элины Свитолиной в ключевых розыгрышах. Одесситка пять раз подала навылет, реализовала пять из шести брейкпоинтов и активно шла вперед, несмотря на отдельные игровые спады и ошибки, неизбежные на ранней стадии турнира.

Диана Шнайдер отбивает мяч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Кто такая Диана Шнайдер

Российская спортсменка из Самарской области была звездой юниорского тенниса. После переезда в американский колледж получила грант на выступление в престижных турнирах, который оплачивало учебное заведение. Сейчас 21-летняя теннисистка уверенно выступает в парном разряде, но в одиночном теннисе выше 8 места в мировом рейтинге не поднималась.

Элина Свитолина благодарит зрителей. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Этот матч стал первым очным противостоянием соперниц в туре. Шнайдер ранее не раз оказывалась в центре внимания из-за активности в социальных сетях, где публично взаимодействовала с контентом российских пропагандистских фигур.

В следующем раунде Свитолина может вновь сыграть против россиянки. Это произойдет в случае победы Мирры Андреевой над румынкой Эленой Габриэлой Русе. Матч пройдет в ближайшее воскресенье.

