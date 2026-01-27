Світоліна знищила Гауфф та переписала історію AO

Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: Reuters/Hollie Adams

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує свій безкомпромісний шлях на Відкритому чемпіонаті Австралії-2026. Уперше в кар'єрі одеситка пробилася до півфіналу турніру в Мельбурні.

У чвертьфіналі Світоліна мала максимально зібраний та впевнений вигляд, не залишивши шансів одній із головних фавориток змагань, повідомляє портал Новини.LIVE.

Australian Open 2026. Чвертьфінал

Коко Гауфф (США) — Еліна Світоліна (Україна) — 1:6, 2:6

Еліна Світоліна у двох сетах розібралася з третьою ракеткою світу Коко Гауфф, повністю контролюючи хід зустрічі. Матч завершився з рахунком 6:1, 6:2, а перевага Еліни відчувалася з перших розіграшів й до фінального м'яча.

Коко Гауфф часто помилялася під час гри. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Що означає цей успіх для Світоліної

Поєдинок став для українки особливим, адже раніше вона тричі доходила до чвертьфіналу Australian Open, але щоразу зупинялася на цій стадії. Тепер Еліна зробила наступний крок та додала півфінал Мельбурна до своєї колекції виступів на турнірах Grand Slam.

Еліна Світоліна провела потужний поєдинок. Фото: Reuters/Jaimi Joy

У півфіналі Australian Open-2026 Світоліна зустрінеться з першою ракеткою світу Аріною Соболенко, яка раніше впевнено пройшла Іву Йович. Для Еліни це буде четвертий півфінал на турнірах "Великого шолома" та шанс уперше в кар'єрі вийти у фінал мейджора, продовживши свою переможну серію, яка вже налічує дев'ять матчів.

