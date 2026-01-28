Месси принял решение не возвращаться в Барселону

Лионель Месси в США. Фото: Reuters/Paloma Del Solar

Лидер американской команды "Интер Майами" Лионель Месси не будет больше играть за "Барселону". Он решил не связывать себя во второй раз с каталонским клубом.

Месси вообще больше не собирается возвращаться в Европу, сообщает TransferFeed.

Реклама

Читайте также:

Испанские журналисты уже несколько месяцев пишут о возможности краткосрочного возвращения Лионеля Месси в "Барселону" перед стартом ЧМ-2026. Однако сам аргентинец опроверг эту возможность. Ему комфортно в США, и футболист не собирается никуда уезжать.

Окончание карьеры Месси

"Барселона" рассматривала вариант предложить 38-летнему футболисту торжественное возвращение и контракт на несколько месяцев, что могло бы положительно сказаться на маркетинговой ситуации "сине-гранатового" клуба. Однако сам Месси принял решение не соглашаться на этот вариант, даже если он окажется реальным.

Лионель Месси (слева), Луис Суарес и Родриго Де Пауль. Фото: Reuters/Sebastian Castaneda

Лионель до сих пор обижен на руководство "Барселоны" из-за того, что ему пришлось уйти из клуба. Он готов только к выставочному матчу в футболке каталонской команды, чтобы достойно попрощаться с болельщиками.

Месси уйдет из сборной Аргентины после окончания Кубка Мира-2026. Через два года завершится его контракт с "Интер Майами", после чего Лионель завершит карьеру.

Напомним, известный в прошлом футболист Манише назвал Криштиану Роналду препятствием для сборной Португалии.

Первая ракетка мира Арина Соболенко оценила силы перед поединком с украинкой Элиной Свитолиной.