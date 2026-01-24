Буффон назвал главное отличие Месси и Роналду

Криштиану Роналду борется с Лионелем Месси. Фото: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон высказался о различиях между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Бывший капитан "скуадры адзурры" объяснил, какое влияние оказывают аргентинец и португалец на свои команды.

В интервью Sky Sports бывший голкипер отметил, что речь идет не просто о двух великих игроках, а о футболистах с принципиально разной природой и ролью на поле.

По мнению Джиджи Буффона, Лео Месси и Криштиану Роналду по-разному влияют на игру команды. Один формирует атаки, начиная их из глубины, другой же довел до совершенства искусство завершения и хладнокровие в штрафной площади, что делает сравнение между ними особенно сложным и многослойным.

Джанлуиджи Буффон позирует с мячом. Фото: instagram.com/gianluigibuffon/

В чем Буффон видит ключевую разницу

Итальянец подчеркнул, что стиль Месси ближе к классическому плеймейкеру, тогда как Роналду сознательно трансформировал себя в игрока, который решает эпизоды в финальной фазе атаки. Именно эта специализация, по мнению Буффона, и объясняет их разные игровые привычки и подход к управлению собственной энергией на поле.

"Месси чаще начинает атаки глубже и видит поле шире, чем многие игроки его позиции. Роналду же сделал себя максимально эффективным именно в штрафной, где он почти не прощает ошибок. Это два гения, но каждый в своей футбольной плоскости", — объяснил Буффон.

