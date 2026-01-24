Видео
Главная Спорт Буффон объяснил принципиальную разницу между Месси и Роналду

Буффон объяснил принципиальную разницу между Месси и Роналду

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 19:32
Буффон назвал главное отличие Месси и Роналду
Криштиану Роналду борется с Лионелем Месси. Фото: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон высказался о различиях между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Бывший капитан "скуадры адзурры" объяснил, какое влияние оказывают аргентинец и португалец на свои команды. 

В интервью Sky Sports бывший голкипер отметил, что речь идет не просто о двух великих игроках, а о футболистах с принципиально разной природой и ролью на поле.

Читайте также:

По мнению Джиджи Буффона, Лео Месси и Криштиану Роналду по-разному влияют на игру команды. Один формирует атаки, начиная их из глубины, другой же довел до совершенства искусство завершения и хладнокровие в штрафной площади, что делает сравнение между ними особенно сложным и многослойным. 

Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон позирует с мячом. Фото: instagram.com/gianluigibuffon/

В чем Буффон видит ключевую разницу

Итальянец подчеркнул, что стиль Месси ближе к классическому плеймейкеру, тогда как Роналду сознательно трансформировал себя в игрока, который решает эпизоды в финальной фазе атаки. Именно эта специализация, по мнению Буффона, и объясняет их разные игровые привычки и подход к управлению собственной энергией на поле.

"Месси чаще начинает атаки глубже и видит поле шире, чем многие игроки его позиции. Роналду же сделал себя максимально эффективным именно в штрафной, где он почти не прощает ошибок. Это два гения, но каждый в своей футбольной плоскости", — объяснил Буффон. 

Напомним, Александр Усик может провести бой с соперником, который тоже обладает легендарным статусом в боксе. 

А защитник Александр Зинченко согласился снизить требования по зарплате ради контракта с амстердамским "Аяксом". 

спорт футбол Лионель Месси Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
