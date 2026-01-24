Відео
Головна Спорт Буффон пояснив принципову різницю між Мессі та Роналду

Буффон пояснив принципову різницю між Мессі та Роналду

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 19:32
Буффон назвав головну відмінність Мессі та Роналду
Кріштіану Роналду бореться з Ліонелем Мессі. Фото: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон висловився про відмінності між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду. Колишній капітан "скуадри адзурри" пояснив, який вплив чинять аргентинець та португалець на свої команди.

В інтерв'ю Sky Sports колишній голкіпер зазначив, що йдеться не просто про двох великих гравців, а про футболістів із принципово різною природою та роллю на полі.

Читайте також:

На думку Джіджі Буффона, Лео Мессі та Кріштіану Роналду по-різному впливають на гру команди. Один формує атаки, починаючи їх із глибини, інший же довів до досконалості мистецтво завершення та холоднокровність у штрафному майданчику, що робить порівняння між ними особливо складним та багатошаровим.

Джанлуиджи Буффон
Джанлуїджі Буффон позує з м'ячем. Фото: instagram.com/gianluigibuffon/

У чому Буффон бачить ключову різницю

Італієць підкреслив, що стиль Мессі ближчий до класичного плеймейкера, тоді як Роналду свідомо трансформував себе в гравця, який вирішує епізоди у фінальній фазі атаки. Саме ця спеціалізація, на думку Буффона, і пояснює їхні різні ігрові звички та підхід до управління власною енергією на полі.

"Мессі частіше починає атаки глибше і бачить поле ширше, ніж багато гравців його позиції. Роналду ж зробив себе максимально ефективним саме в штрафному майданчику, де він майже не пробачає помилок. Це два генії, але кожен у своїй футбольній площині", — пояснив Буффон.

Нагадаємо, Олександр Усик може провести бій із суперником, який теж має легендарний статус у боксі.

А захисник Олександр Зінченко погодився знизити вимоги щодо зарплати заради контракту з амстердамським "Аяксом".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
