Усик выбирает соперника для следующего боя в США

Известный немецкий футболист Томас Мюллер (слева) и Александр Усик. Фото: пресс-служба "Полесья"

Телеведущий и спортивный комментатор Адам Смит поделился своим видением возможных соперников для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Круг потенциальных оппонентов напрямую зависит от того, где украинец планирует провести следующий поединок, сообщил Смит в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Александр Усик все чаще рассматривает вариант боя на территории США, что автоматически делает более привлекательными американских и медийно сильных соперников. В этом контексте снова начали обсуждать фигуры, которые способны заинтересовать как публику, так и промоутеров.

Александр Усик тренируется в "Полесье". Фото: пресс-служба клуба

Почему в списке Усика появляются американцы

Эксперты считают, что при выборе следующего боя украинец ориентируется не только на спортивную составляющую, но и на масштаб события. Именно поэтому в числе возможных вариантов фигурируют бойцы, которые способны собрать арену и привлечь внимание широкой аудитории, даже если находятся на разных стадиях карьеры. Сам Адам Смит, комментируя ситуацию, подчеркнул, что вариантов для следующего поединка у Александра по-прежнему достаточно.

"Если Энди Руис сосредоточен и в форме, он всегда опасен. Усик хочет драться в Америке, и такие бойцы, как Руис или Уайлдер, логично попадают в поле его зрения. Для Александра сейчас важно выбрать соперника, который сделает следующий шаг в его карьере действительно большим событием", — объяснил эксперт.

