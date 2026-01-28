Видео
Главная Спорт Усик нацелился на бой в Америке и топовых тяжеловесов

Усик нацелился на бой в Америке и топовых тяжеловесов

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 11:37
Усик выбирает соперника для следующего боя в США
Известный немецкий футболист Томас Мюллер (слева) и Александр Усик. Фото: пресс-служба "Полесья"

Телеведущий и спортивный комментатор Адам Смит поделился своим видением возможных соперников для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Круг потенциальных оппонентов напрямую зависит от того, где украинец планирует провести следующий поединок, сообщил Смит в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Александр Усик все чаще рассматривает вариант боя на территории США, что автоматически делает более привлекательными американских и медийно сильных соперников. В этом контексте снова начали обсуждать фигуры, которые способны заинтересовать как публику, так и промоутеров. 

Александр Усик
Александр Усик тренируется в "Полесье". Фото: пресс-служба клуба

Почему в списке Усика появляются американцы

Эксперты считают, что при выборе следующего боя украинец ориентируется не только на спортивную составляющую, но и на масштаб события. Именно поэтому в числе возможных вариантов фигурируют бойцы, которые способны собрать арену и привлечь внимание широкой аудитории, даже если находятся на разных стадиях карьеры. Сам Адам Смит, комментируя ситуацию, подчеркнул, что вариантов для следующего поединка у Александра по-прежнему достаточно. 

"Если Энди Руис сосредоточен и в форме, он всегда опасен. Усик хочет драться в Америке, и такие бойцы, как Руис или Уайлдер, логично попадают в поле его зрения. Для Александра сейчас важно выбрать соперника, который сделает следующий шаг в его карьере действительно большим событием", — объяснил эксперт. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
