Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный певец планирует записать трек с Усиком

Известный певец планирует записать трек с Усиком

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 23:59
Бобул хочет продолжить музыкальное сотрудничество с Усиком
Александр Усик и Иво Бобул. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик уже имеет творческий опыт. Он пишет стихи, снимался в фильмах и теперь может стать певцом.

Об идее записать трек с Усиком сообщил певец Иво Бобул в интервью Дмитрию Гордону.

Реклама
Читайте также:

Усик может стать певцом

Бобул заявил о намерении продолжить творческое сотрудничество с Усиком, с которым у них получился дуэт на одном из благотворительных вечеров.

После резонанса в соцсетях, который вызвало их совместное выступление, артист выразил желание записать еще одну композицию вместе с боксером. По его словам, речь идет о полноценной песне, а не спонтанном формате, который стал вирусным в TikTok.

Бобул также положительно оценил вокальные способности Усика, одновременно подчеркнув, что главным призванием чемпиона остается бокс. Отдельно певец отметил личные качества спортсмена — доброжелательность и чувство юмора.

Напомним, стали известны об улучшении здоровья парализованного Михаэля Шумахера.

Жена сына Дэвида Бекхэма снова была раскритикована.

В НОК Украины назвали состав сборной Украины на Олимпиаду-2026.

музыка Александр Усик бокс украинские боксеры Иво Бобул
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации