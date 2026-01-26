Бобул хочет продолжить музыкальное сотрудничество с Усиком

Александр Усик и Иво Бобул. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик уже имеет творческий опыт. Он пишет стихи, снимался в фильмах и теперь может стать певцом.

Об идее записать трек с Усиком сообщил певец Иво Бобул в интервью Дмитрию Гордону.

Реклама

Читайте также:

Усик может стать певцом

Бобул заявил о намерении продолжить творческое сотрудничество с Усиком, с которым у них получился дуэт на одном из благотворительных вечеров.

После резонанса в соцсетях, который вызвало их совместное выступление, артист выразил желание записать еще одну композицию вместе с боксером. По его словам, речь идет о полноценной песне, а не спонтанном формате, который стал вирусным в TikTok.

Бобул также положительно оценил вокальные способности Усика, одновременно подчеркнув, что главным призванием чемпиона остается бокс. Отдельно певец отметил личные качества спортсмена — доброжелательность и чувство юмора.

Напомним, стали известны об улучшении здоровья парализованного Михаэля Шумахера.

Жена сына Дэвида Бекхэма снова была раскритикована.

В НОК Украины назвали состав сборной Украины на Олимпиаду-2026.