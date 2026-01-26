Бобул хоче продовжити музичну співпрацю з Усиком

Відомий співак планує записати трек з Усиком
Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик вже має творчий досвід. Він пише вірші, знімався у фільмах і тепер може стати співаком.
Про ідею записати трек з Усиком повідомив співак Іво Бобул в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Усик може стати співаком
Бобул заявив про намір продовжити творчу співпрацю з Усиком, з яким у них вийшов дует на одному з благодійних вечорів.
Після резонансу в соцмережах, який викликав їхній спільний виступ, артист висловив бажання записати ще одну композицію разом із боксером. За його словами, йдеться про повноцінну пісню, а не спонтанний формат, який став вірусним у TikTok.
Бобул також позитивно оцінив вокальні здібності Усика, водночас наголосивши, що головним покликанням чемпіона залишається бокс. Окремо співак відзначив особисті якості спортсмена — доброзичливість та почуття гумору.
Нагадаємо, стали відомі про покращення здоров'я паралізованого Міхаеля Шумахера.
Дружина сина Девіда Бекхема знову була розкритикована.
В НОК України назвали склад збірної України на Олімпіаду-2026.
Читайте Новини.LIVE!