Головна Спорт Шакур Стівесон упевнено переміг Теофімо Лопеса

Шакур Стівесон упевнено переміг Теофімо Лопеса

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 09:40
Стівенсон переміг Лопеса та відібрав у нього титул WBO в новій вазі
Шакур Стівенсон проти Теофімо Лопеса. Фото: Getty Images

У Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден" відбулося велике боксерське шоу, на яке було розпродано всі квитки. У головній події вечора чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес захищав титул у бою проти Шакура Стівенсона.

За підсумками 12 раундів перемогу здобув Стівенсон, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як пройшов бій Лопес — Стівенсон

З перших хвилин поєдинку Стівенсон узяв ініціативу на себе, працюючи першим номером і активно використовуючи джеб.

Уже в другому раунді джеби почали доповнюватися більш потужними ударами. Саме з цього моменту у Теофімо Лопеса з’явилися проблеми, адже він намагався діяти на контратаках і помітно поступався супернику в швидкості.

У шостому раунді Лопес отримав розсічення, що ще більше ускладнило для нього перебіг бою. Після екватору поєдинку Теофімо був змушений активніше йти вперед, оскільки Стівенсон упевнено контролював хід зустрічі.

Активності Лопеса вистачило лише на два раунди, після чого Шакур знову повернув собі ініціативу та почав діяти першим номером.

За підсумками 12 раундів судді одностайно віддали перемогу Стівенсону з рахунком 119-109, 119-109, 119-109.

Нагадаємо, за Миколу Шапаренка іспанська "Жирона" пропонувала "Динамо" дуже маленьку суму.

У нідерландський "Аякс" перейшов гравець збірної України Олександр Зінченко.

бокс Теофімо Лопес Шакур Стівенсон професійний бокс боксер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
