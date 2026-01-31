Відео
Головна Спорт Стало відомо, яку смішну суму Жирона пропонувала за Шапаренка

Стало відомо, яку смішну суму Жирона пропонувала за Шапаренка

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:27
Жирона пропонувала за Шапаренка принизливу для Динамо суму
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" перед підписанням нового контракту з Миколою Шапаренком отримувало пропозицію щодо трансферу гравця від іспанської "Жирони". Втім сума не влаштувала український клуб.

Про деталі перемовин Шапаренка з "Жироною" повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:
Николай Шапаренко
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Шапаренко ледь не переїхав до Іспанії

За інформацією джерела, клуб із Каталонії виходив на керівництво киян у міжсезоння, скориставшись ситуацією з коротким терміном чинного контракту футболіста. На той момент до завершення угоди Шапаренка залишалося близько пів року, що робило можливий трансфер фінансово вигіднішим для покупця.

Максимальна сума, яку "Жирона" була готова запропонувати за українського півзахисника, становила близько 2 млн євро. Така пропозиція виявилася неприйнятною для "Динамо", після чого переговори подальшого розвитку не отримали.

Згодом Шапаренко підписав новий контракт із київським клубом терміном на п’ять років, фактично знявши питання можливого трансферу за суму менш як 10 млн євро.

У поточному сезоні 27-річний хавбек провів 22 матчі в усіх турнірах, забив два м’ячі та віддав шість результативних передач.

футбол Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко Жирона
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
