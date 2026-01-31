Жирона предлагала за Шапаренко унизительную для Динамо сумму

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" перед подписанием нового контракта с Николаем Шапаренко получало предложение по трансферу игрока от испанской "Жироны". Впрочем, сумма не устроила украинский клуб.

О деталях переговоров Шапаренко с "Жироной" сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Шапаренко едва не переехал в Испанию

По информации источника, клуб из Каталонии выходил на руководство киевлян в межсезонье, воспользовавшись ситуацией с коротким сроком действующего контракта футболиста. На тот момент до завершения сделки Шапаренко оставалось около полугода, что делало возможный трансфер финансово более выгодным для покупателя.

Максимальная сумма, которую "Жирона" была готова предложить за украинского полузащитника, составляла около 2 млн евро. Такое предложение оказалось неприемлемым для "Динамо", после чего переговоры дальнейшего развития не получили.

Впоследствии Шапаренко подписал новый контракт с киевским клубом сроком на пять лет, фактически сняв вопрос возможного трансфера за сумму менее 10 млн евро.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 22 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

