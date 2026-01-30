В Одесі через атаку РФ постраждав відомий футбольний тренер

Відомий тренер потрапив до реанімації після удару по Одесі
Одеса пережила ще одну важку ніч повномасштабної війни. Після сигналу повітряної тривоги місто зазнало масованої атаки ворожих безпілотників.
За попередніми даними, на Одесу летіли близько 50 дронів-камікадзе, які заходили на ціль групами, повідомляє Sport.ua.
Силам протиповітряної оборони вдалося знищити значну частину БПЛА, проте уникнути прильотів не вдалося. Удари припали переважно по житлових кварталах, унаслідок чого в різних районах міста було зруйновано та серйозно пошкоджено багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені серед мирного населення.
Серед постраждалих виявився відомий футбольний тренер
Однією з жертв чергової атаки росіян виявився колишній гравець і тренер одеського СКА, екснаставник СК "Одеса" та "Поліграфтехніки" Сергій Марусин. Уламки дрона влучили в нижні поверхи дев'ятиповерхового будинку, після чого почалася пожежа. Квартира Марусіна була на сьомому поверсі, і через закритий вихід на дах він разом з іншими мешканцями опинився в димовій пастці.
Рятувальники евакуювали Марусіна пожежною драбиною в наполовину непритомному стані через отруєння димом. Його терміново доправили в одну з лікарень Одеси, де він перебуває в реанімації опікового відділення.
