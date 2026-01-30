В Одесі через атаку РФ постраждав відомий футбольний тренер

Тренер Сергій Марусин. Фото: Wikipedia

Одеса пережила ще одну важку ніч повномасштабної війни. Після сигналу повітряної тривоги місто зазнало масованої атаки ворожих безпілотників.

За попередніми даними, на Одесу летіли близько 50 дронів-камікадзе, які заходили на ціль групами, повідомляє Sport.ua.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити значну частину БПЛА, проте уникнути прильотів не вдалося. Удари припали переважно по житлових кварталах, унаслідок чого в різних районах міста було зруйновано та серйозно пошкоджено багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Сергій Марусин за роботою. Фото: odessa-sport

Серед постраждалих виявився відомий футбольний тренер

Однією з жертв чергової атаки росіян виявився колишній гравець і тренер одеського СКА, екснаставник СК "Одеса" та "Поліграфтехніки" Сергій Марусин. Уламки дрона влучили в нижні поверхи дев'ятиповерхового будинку, після чого почалася пожежа. Квартира Марусіна була на сьомому поверсі, і через закритий вихід на дах він разом з іншими мешканцями опинився в димовій пастці.

Рятувальники евакуювали Марусіна пожежною драбиною в наполовину непритомному стані через отруєння димом. Його терміново доправили в одну з лікарень Одеси, де він перебуває в реанімації опікового відділення.

