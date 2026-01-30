Динамо розширило тренерський штаб наставником з іншого клубу УПЛ

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк на зборах команди. Фото: пресслужба клубу

У тренерському штабі київського "Динамо" відбулося поповнення. До команди приєднався тренер-аналітик Володимир Маліцькій.

Новий наставник працюватиме у штабі Ігоря Костюка, повідомив журналіст Володимир Звєров.

Володимир Маліцькій відповідатиме за аналіз суперників та розбір гри власних футболістів. Йдеться про підготовку аналітичних матеріалів, які використовуються тренерським штабом під час планування матчів та тренувального процесу.

Тренер Володимир Маліцькій. Фото: "Буковина"

Що відомо про нового тренера "Динамо"

До приходу в "Динамо" Володимир Малицький працював в академії "Полісся", а також входив до тренерського штабу "Буковини". Подробиці його функціоналу на попередніх місцях роботи клубом не уточнюються.

Таким чином, "Динамо" продовжує точкове посилення тренерського штабу, додаючи спеціалістів в аналітичний напрямок. Про терміни контракту та інші кадрові зміни клуб не повідомляв. Раніше до "біло-синіх" також долучився фахівець із легкої атлетики Віталій Куліба.

