Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо усилило аналитическое направление новым тренером

Динамо усилило аналитическое направление новым тренером

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:17
Динамо расширило тренерский штаб наставником из другого клуба УПЛ
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк на сборах команды. Фото: пресс-служба клуба

В тренерском штабе киевского "Динамо" произошло пополнение. К команде присоединился тренер аналитик Владимир Малицкий.

Новый наставник будет работать в штабе Игоря Костюка, сообщил журналист Владимир Зверов.

Реклама
Читайте также:

Владимир Малицкий будет отвечать за анализ соперников и разбор игры собственных футболистов. Речь идет о подготовке аналитических материалов, которые используются тренерским штабом при планировании матчей и тренировочного процесса. 

Владимир Малицкий
Тренер Владимир Малицкий. Фото: "Буковина"

Что известно про нового тренера "Динамо"

До прихода в "Динамо" Владимир Малицкий работал в академии "Полесья", а также входил в тренерский штаб "Буковины". Подробности его функционала на предыдущих местах работы клубом не уточняются.

Таким образом, "Динамо" продолжает точечное усиление тренерского штаба, добавляя специалистов в аналитическое направление. О сроках контракта и других кадровых изменениях клуб не сообщал. Ранее к "бело-синим" также присоединился специалист по легкой атлетике Виталий Кулиба. 

Напомним, известному футболисту Криштиану Роналду посоветовали не ехать на чемпионат мира в США. 

В карьере легкоатлетки Юлии Левченко появилась еще одна золотая медаль за победу на турнире в Германии. 

спорт футбол Динамо тренер Игорь Костюк Владимир Малицкий
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации