Динамо расширило тренерский штаб наставником из другого клуба УПЛ

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк на сборах команды. Фото: пресс-служба клуба

В тренерском штабе киевского "Динамо" произошло пополнение. К команде присоединился тренер аналитик Владимир Малицкий.

Новый наставник будет работать в штабе Игоря Костюка, сообщил журналист Владимир Зверов.

Реклама

Читайте также:

Владимир Малицкий будет отвечать за анализ соперников и разбор игры собственных футболистов. Речь идет о подготовке аналитических материалов, которые используются тренерским штабом при планировании матчей и тренировочного процесса.

Тренер Владимир Малицкий. Фото: "Буковина"

Что известно про нового тренера "Динамо"

До прихода в "Динамо" Владимир Малицкий работал в академии "Полесья", а также входил в тренерский штаб "Буковины". Подробности его функционала на предыдущих местах работы клубом не уточняются.

Таким образом, "Динамо" продолжает точечное усиление тренерского штаба, добавляя специалистов в аналитическое направление. О сроках контракта и других кадровых изменениях клуб не сообщал. Ранее к "бело-синим" также присоединился специалист по легкой атлетике Виталий Кулиба.

Напомним, известному футболисту Криштиану Роналду посоветовали не ехать на чемпионат мира в США.

В карьере легкоатлетки Юлии Левченко появилась еще одна золотая медаль за победу на турнире в Германии.