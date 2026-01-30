Сабо вступился за Забарного на фоне критики защитника

Илья Забарный работает на тренировке. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о непростом периоде в карьере защитника "ПСЖ" Ильи Забарного. Резкая критика со стороны французских экспертов связана не столько с уровнем футболиста, сколько с обстоятельствами, в которых он оказался после перехода.

Сабо объяснил, как Забарный может выйти на новый уровень, сообщает "Украинский футбол".

Авторитетный эксперт отметил, что в "Борнмуте" украинский футболист чувствовал себя частью команды, тогда как в Париже среда совершенно иная. Давление, ожидания и конкуренция выше, а любая ошибка быстро становится предметом обсуждений, особенно когда речь идёт о дорогостоящем трансфере.

Маркиньос (слева) и Илья Забарный. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Дело не только в ошибках Забарного

По мнению Сабо, ключевая проблема кроется в отсутствии стабильности. Тренер обратил внимание на ситуацию с игровым временем Забарного и на то, что в "ПСЖ" уже есть сформированный лидер обороны, капитан Маркиньос. Бразилец пользуется большим авторитетом в раздевалке. В текущем сезоне украинец провел 24 матча и забил один мяч, но полноценного доверия тренерского штаба, по мнению Сабо, пока не получил.

"Если ты берешь игрока за большие деньги, он должен играть, а не сидеть в ожидании. Когда футболист то выходит, то остается вне состава, стабильности не будет. Я считаю Забарного хорошим защитником, но без постоянной практики спад неизбежен", — сказал Сабо.

