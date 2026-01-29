Салаху покорилось важное достижение в Лиге чемпионов

Салах обошел Шевченко и Ибрагимовича в рейтинге бомбардиров ЛЧ
В рамках финального тура группового раунда Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимал азербайджанский "Карабах". Английская команда уверенно победила со счетом 6:0.
В этом матче бомбардирским достижением отметился лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах, сообщил портал Новини.LIVE.
Салах поднялся в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов
Египтянин забил на 50-й минуте со штрафного, доведя счет в поединке до 3:0. Этот мяч стал для Салаха 49-м в Лиге чемпионов, что позволило ему опередить Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко, которые имеют по 48 голов.
Таким образом Салах сравнялся с легендарным нападающим "Реала" Альфредо Ди Стефано по количеству забитых мячей в турнире.
Своего показателя египтянин достиг в 95 матчах Лиги чемпионов. Такое же количество игр и голов в главном еврокубке имел и Ди Стефано.
После этого тура "Ливерпуль" набрал 18 очков и занимает третье место в сводной таблице Лиги чемпионов.
