Салаху покорилось важное достижение в Лиге чемпионов

Мохамед Салах. Фото: Reuters

В рамках финального тура группового раунда Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимал азербайджанский "Карабах". Английская команда уверенно победила со счетом 6:0.

В этом матче бомбардирским достижением отметился лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах, сообщил портал Новини.LIVE.

Салах поднялся в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов

Египтянин забил на 50-й минуте со штрафного, доведя счет в поединке до 3:0. Этот мяч стал для Салаха 49-м в Лиге чемпионов, что позволило ему опередить Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко, которые имеют по 48 голов.

Таким образом Салах сравнялся с легендарным нападающим "Реала" Альфредо Ди Стефано по количеству забитых мячей в турнире.

Своего показателя египтянин достиг в 95 матчах Лиги чемпионов. Такое же количество игр и голов в главном еврокубке имел и Ди Стефано.

После этого тура "Ливерпуль" набрал 18 очков и занимает третье место в сводной таблице Лиги чемпионов.

