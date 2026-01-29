Видео
Салах обошел Шевченко и Ибрагимовича в рейтинге бомбардиров ЛЧ

Салах обошел Шевченко и Ибрагимовича в рейтинге бомбардиров ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 00:11
Салаху покорилось важное достижение в Лиге чемпионов
Мохамед Салах. Фото: Reuters

В рамках финального тура группового раунда Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимал азербайджанский "Карабах". Английская команда уверенно победила со счетом 6:0.

В этом матче бомбардирским достижением отметился лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Салах поднялся в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов

Египтянин забил на 50-й минуте со штрафного, доведя счет в поединке до 3:0. Этот мяч стал для Салаха 49-м в Лиге чемпионов, что позволило ему опередить Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко, которые имеют по 48 голов.

Таким образом Салах сравнялся с легендарным нападающим "Реала" Альфредо Ди Стефано по количеству забитых мячей в турнире.

Своего показателя египтянин достиг в 95 матчах Лиги чемпионов. Такое же количество игр и голов в главном еврокубке имел и Ди Стефано.

После этого тура "Ливерпуль" набрал 18 очков и занимает третье место в сводной таблице Лиги чемпионов.

Напомним, Манише рассказал, почему Криштиану Роналду не забивает сильным командам.

Также ранее украинская легкоатлетка Юлия Левченко выиграла свой первый турнир в сезоне.

футбол рекорд Лига чемпионов Ливерпуль Мохамед Салах
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
