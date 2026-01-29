Відео
Головна Спорт Салах обійшов Шевченка та Ібрагімовича в рейтингу бомбардирів ЛЧ

Салах обійшов Шевченка та Ібрагімовича в рейтингу бомбардирів ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 00:11
Салаху підкорилось важливе досягнення в Лізі чемпіонів
Мохамед Салах. Фото: Reuters

У межах фінального туру групового раунду Ліги чемпіонів "Ліверпуль" приймав азербайджанський "Карабах". Англійська команда впевнено перемогла з рахунком 6:0.

У цьому матчі бомбардирським досягненням відзначився лідер "Ліверпуля" Мохамед Салах, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Салах піднявся в рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів

Єгиптянин забив на 50-й хвилині зі штрафного, довівши рахунок у поєдинку до 3:0. Цей м’яч став для Салаха 49-м у Лізі чемпіонів, що дозволило йому випередити Златана Ібрагімовича та Андрія Шевченка, які мають по 48 голів.

Таким чином Салах зрівнявся з легендарним нападником "Реала" Альфредо Ді Стефано за кількістю забитих м’ячів у турнірі.

Свого показника єгиптянин досяг у 95 матчах Ліги чемпіонів. Таку ж кількість ігор та голів у головному єврокубку мав і Ді Стефано.

Після цього туру "Ліверпуль" набрав 18 очок і посідає третє місце у зведеній таблиці Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Маніше розповів, чому Кріштіану Роналду не забиває сильним командам.

Також раніше українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла свій перший турнір в сезоні.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
