Левченко виграла старт сезону в Коттбусі з результатом 1,94 м

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Зимовий легкоатлетичний сезон розпочала українська стрибунка у висоту Юлія Левченко. Легкоатлетка відкрила рік виступом на міжнародному турнірі в німецькому Коттбусі.

Перший старт у сезоні приніс Левченко перемогу, повідомило "Суспільне".

Левченко почала рік з хорошим результатом

Змагання Юлія Левченко розпочала з висоти 1,75 м, яку взяла з першої спроби. Далі вона разом з іншими учасницями подолала планку 1,80 м. На висоті 1,84 м боротьбу припинили дві спортсменки.

Висота 1,88 м фактично сформувала призову трійку — її підкорили лише Левченко та німецькі стрибунки Імке Оннен і Б’янка Стіхлінг.

На висоті 1,91 м Левченко знову була безпомилковою, тоді як одна з конкуренток завершила виступи. Кульмінацією турніру стала планка 1,94 м, яку змогла подолати лише українська легкоатлетка. Саме цей результат приніс їй підсумкову перемогу.

Результати турніру в Коттбусі:

Юлія Левченко (Україна) — 1,94 м Імке Оннен (Німеччина) — 1,91 м Б’янка Стіхлінг (Німеччина) — 1,88 м

