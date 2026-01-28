Відео
Україна
Головна Спорт Левченко почала сезон із золотої медалі на престижному турнірі

Левченко почала сезон із золотої медалі на престижному турнірі

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 22:18
Левченко виграла старт сезону в Коттбусі з результатом 1,94 м
Юлія Левченко. Фото: Reuters

Зимовий легкоатлетичний сезон розпочала українська стрибунка у висоту Юлія Левченко. Легкоатлетка відкрила рік виступом на міжнародному турнірі в німецькому Коттбусі.

Перший старт у сезоні приніс Левченко перемогу, повідомило "Суспільне".

Читайте також:
Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: Reuters

Левченко почала рік з хорошим результатом

Змагання Юлія Левченко розпочала з висоти 1,75 м, яку взяла з першої спроби. Далі вона разом з іншими учасницями подолала планку 1,80 м. На висоті 1,84 м боротьбу припинили дві спортсменки.

Висота 1,88 м фактично сформувала призову трійку — її підкорили лише Левченко та німецькі стрибунки Імке Оннен і Б’янка Стіхлінг.

На висоті 1,91 м Левченко знову була безпомилковою, тоді як одна з конкуренток завершила виступи. Кульмінацією турніру стала планка 1,94 м, яку змогла подолати лише українська легкоатлетка. Саме цей результат приніс їй підсумкову перемогу.

Результати турніру в Коттбусі:

  1. Юлія Левченко (Україна) — 1,94 м
  2. Імке Оннен (Німеччина) — 1,91 м
  3. Б’янка Стіхлінг (Німеччина) — 1,88 м

Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики перемога
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
